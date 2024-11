Com PK e Mosquito, Carpini convoca 24 atletas para pegar o Corinthians

Técnico Thiago Carpini durante a última atividade de preparação para o jogo contra o Corinthians - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para mais um confronto direto no Brasileirão. A equipe recebe o Corinthians, neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão, válido pela 33ª rodada do certame nacional. Entre desfalques e retornos, foram convocados 24 atletas para o compromisso decisivo em casa.

Leia mais:

>> Vitória x Corinthians: Leão está pronto com mudanças, veja provável time

>> Arcanjo exalta boa fase e garante: "Vamos continuar nessa pegada"

>> Vitória não vence o Corinthians no Barradão há 8 anos; veja retrospecto

O time terá dois desfalques importantes. O lateral-esquerdo Lucas Esteves e o volante Willian Oliveira estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, o volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito cumpriram suspensão e se tornam opção para a comissão técnica. A novidade entre os convocados é o retorno do lateral-esquerdo Patric Calmon, recuperado de uma pubalgia.

O Leão da Barra vive seu melhor momento na Série A. O rubro-negro baiano é o 12º colocado, com 38 pontos somados em 32 jogos disputados.

Os comandados de Thiago Carpini estão há quatro jogos sem perder, numa sequência de três vitórias consecutivas. O Corinthians vem logo atrás, na 13ª colocação e com o mesmo número de pontos.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Muriel e Yuri Sena

Laterais: Patric Calmon, Raúl Cáceres e Willean Lepo

Zagueiros: Bruno Uvini, Edu, Neris e Wagner Leonardo

Volantes: Filipe Machado, Léo Naldi, Luan Santos e Ricardo Ryller

Meias: Jean Mota, Matheuzinho e Pablo

Atacantes: Alerrandro, Carlos Eduardo, Everaldo, Gustavo Mosquito, Janderson, Lawan e Zé Hugo