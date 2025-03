Confira como está o desempenho do Vitória sem Matheuzinho em campo

Mtaheuzinho em ação com a camisa rubro-negra em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Matheuzinho se tornou peça importante do elenco do Vitória nos últimos anos. O camisa 30 rubro-negro foi decisivo nas últimas campanhas rubro-negras, como nas conquistas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, do título do Campeonato Baiano de 2024, além da permanênmcia Série A.



Em 2025, o técnico Thiago Carpini tem dificuldade para contar com o meia em suas escalações, já que o "pequeno Matheus" tem sofrido com um desgaste muscular persistente. O desempenho do Vitória sem o meio-campista na temporada tem sido bom.

Na atual temporada, Matheuzinho atuou em sete oportunidades, sendo uma na Copa do Brasil e outras três no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, com um gol marcado e duas assistências executadas.

Sem o camisa 30, o Leão da Barra atuou quatro jogos: venceu as duas partidas contra o Atlético de Alagoinhas pelas semifinais do Baianão, empatou por 1 a 1 com o Altos-PI pelo Nordestão e venceu o Maranhão pelo placar mínimo pela Copa do Brasil.

O Vitória inicia a busca pelo bicampeonato estadual neste domingo, 16, no clássico Ba-Vi, agendado para às 18h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Baianão.

Para esta partida, Matheuzinho segue na condição de dúvida. O jogador segue se tratando de uma lesão muscular na coxa e está em observação médica. Carpini aguarda a avaliação do departamento médico rubro-negro decidir se ele será liberado ou não.

Por ter feito a melhor campanha geral no Baianão, o rubro-negro baiano decidirá o título estadual diante da sua torcida no Barradão. O jogo de volta está marcado para o dia 23 de março, às 16h.