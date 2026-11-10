Fábio Mota comete deslize e chama o Vitória de "time pequeno"

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, gerou polêmica ao falar sobre os impactos financeiros provocados pelo fim dos patrocínios de bets. Em um breve deslize, o dirigente utilizou a expressão "time pequeno", causando insatisfação em parte da torcida.

Durante entrevista coletiva no Barradão, nesta terça-feira, 10, Fábio argumentava sobre as dificuldades relacionadas ao poder de investimento do clube. No momento em que ia se referir a um "time de orçamento pequeno", acabou cometendo o ato falho.

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"A dificuldade financeira da gente ter perdido o dinheiro das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno, um time de orçamento pequeno. Quando você tem um orçamento pequeno e você perde 27% do seu orçamento, você complica a vida financeira do clube”, disse o mandatário.

Deslize foi alvo de críticas nas redes sociais

A declaração e o deslize de Fábio Mota rapidamente geraram repercussão nas redes sociais. Apesar da correção rápida, internautas rubro-negros não pouparam o presidente de críticas.

"Chamou o próprio clube de pequeno e depois corrigiu. Esse é o presidente do Vitória, Fábio Rios Mota", disse um torcedor. "Fábio Mota já cometeu ato falho em citar o orçamento pequeno citando o time. Que fase!", disse outro. "O próprio presidente chamou o time de pequeno. Que vergonha alheia", reclamou um terceiro.

Apresentação de Rafael Lacerda

A coletiva desta manhã teve o intuito de oficializar a contratação de Rafael Lacerda. O técnico de 42 anos substitui o demitido Jair Ventura, e chega com a missão de deixar a equipe na Série A do Brasileirão. Confira declarações do profissional.

A estreia de Lacerda está marcada para o próximo dia 19, uma quinta-feira, às 19h30, quando o Vitória enfrenta o RB Bragantino. O confronto será realizado no Barradão e é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.