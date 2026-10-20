Fábio Mota valoriza campanha em casa e relembra rombo de R$ 45 milhões

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou que o time está a duas vitórias de alcançar o principal objetivo da temporada: garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro pelo quarto ano consecutivo. A declaração foi dada na zona mista após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena.

Mesmo com a sequência de 16 jogos sem vencer como visitante na competição, o dirigente destacou a importância dos resultados conquistados pelo Rubro-Negro como mandante. Para ele, o desempenho em casa ajuda a compensar a dificuldade de conquistar triunfos longe de Salvador.

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“Três pontos, tanto faz em casa como fora. Acho que o Jair [Ventura, técnico] colocou bem isso aí na coletiva: a gente tem 10 vitórias no campeonato. Na minha conta, estamos a duas vitórias de conseguir o primeiro objetivo, que é permanecer pelo quarto ano seguido na Série A. Temos sete jogos, 21 pontos pra disputar", afirmou.

Fábio Mota, no entanto, reconheceu que o jejum fora de casa não pode ser tratado como algo normal. O presidente também ressaltou a campanha do Vitória diante de sua torcida.

“Não podemos normalizar não ter ganhado fora até esse momento do campeonato, porém, a gente também não pode normalizar ter ganhado 10 partidas em casa, um dos melhores aproveitamentos da história do Vitória em Campeonato Brasileiro dentro de casa. Então, acho que uma coisa compensa a outra”, declarou.

Fábio Mota comenta impacto financeiro das bets

Na zona mista, o presidente também voltou a falar sobre os efeitos da crise envolvendo as casas de apostas no planejamento financeiro do Vitória. O clube deixou de contar com uma receita prevista de R$ 45 milhões, equivalente a R$ 3 milhões mensais, e agora precisará buscar alternativas para lidar com o orçamento comprometido.

“A crise das bets pegou o Vitória em cheio. Perdemos R$ 3 milhões por mês, muito difícil isso pra gente. É concluir o campeonato e ver o que que a gente pode fazer para suportar aí essa questão financeira do planejamento que furou”, disse.

O dirigente explicou que o orçamento havia sido elaborado considerando a continuidade do contrato, que tinha validade até dezembro de 2027. Com a perda da receita, as despesas previstas permanecem, mas o clube precisará reorganizar o planejamento.

“Furou porque o Vitória tinha um contrato até dezembro do ano que vem. Então, tínhamos computado esses R$ 45 milhões. Aí dorme e acorda sem os 45 milhões e as despesas continuam do mesmo jeito”, completou.