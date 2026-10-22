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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

FÁBRICA DE TALENTOS

Gringo da base do Vitória é convocado e vai disputar a Copa do Mundo

Meio-campista estreia pela sua seleção no próximo sábado, 24

João Grassi
Por
Isai Gutiérrez, meio-campista da base do Vitória
Isai Gutiérrez, meio-campista da base do Vitória - Foto: Reprodução | Instagram

O meio-campista Isai Gutiérrez, cria da base do Esporte Clube Vitória, foi convocado para defender a seleção da Bolívia na Copa do Mundo Sub-15. O torneio é disputado em Baku, no Azerbaijão, entre esta quinta-feira, 22, e o dia 31 de outubro.

Vale lembrar que Isai Gutiérrez já havia atuado pela seleção boliviana Sub-16 no Torneio de Desenvolvimento CONMEBOL-UEFA, além de ter acumulado outras convocações para amistosos e períodos de preparação ao longo da temporada.

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Copa do Mundo Sub-15

O Mundial Sub-15 será disputado em um formato de 8 contra 8, com dois tempos de 20 minutos, e reunirá 191 países diferentes. As partidas terão substituições ilimitadas.

A Bolívia estará no grupo V da competição de base, junto com Gibraltar, Líbia, Paraguai, Seychelles e Taiti.

A estreia da equipe boliviana, treinada por Cristian Farah, está marcada para sábado, 24, contra Gibraltar, às 9h45 (horário de Brasília).

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