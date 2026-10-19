Jair minimiza jejum fora e valoriza pontos em casa: "Não trocaria"

O Esporte Clube Vitória chegou a 16 jogos sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 19, o time comandado por Jair Ventura empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, e voltou a desperdiçar a oportunidade de encerrar o incômodo jejum como visitante.

Apesar da sequência negativa longe do Barradão, o treinador valorizou o ponto conquistado diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Para Jair, o principal objetivo é manter o Leão em uma posição confortável na tabela, independentemente do desempenho como visitante.

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“Hoje valeu porque a gente pegou um adversário direto e conseguiu segurar eles lá embaixo. A gente quer vencer fora também, mas temos dez vitórias no campeonato mesmo sem vencer fora. A gente segurou um adversário direto, foi um ponto importante”, afirmou o técnico.

Com o resultado, o Vitória chegou a 37 pontos e permaneceu na 13ª colocação. Jair destacou que outras equipes que estão abaixo do Rubro-Negro na classificação já conseguiram vencer fora de casa, mas continuam atrás na tabela.

“Estamos tristes por não vencer fora, mas estamos em 13º, tem sete times abaixo da gente, muitos deles já venceram fora de casa, o campeonato não é sobre isso. Hoje teve um pênalti que a gente não sabe se foi ou não foi, então quero parabenizar minha equipe, que competiu demais e segurou um adversário direto”, completou.

Jair admite dificuldade do Vitória como visitante

O treinador também reconheceu que o desempenho longe de Salvador é um dos principais problemas da equipe na temporada. Mesmo com mudanças táticas e alterações na escalação, o Vitória ainda não conseguiu repetir fora de casa a força apresentada diante de sua torcida.

“É o nosso calcanhar de Aquiles, não tenho resposta para dar. A gente tenta alternativas, mudanças táticas, de jogadores, de tudo. A gente não consegue manter a força que temos em casa, mas não podemos esquecer isso”, declarou.

Jair ainda ressaltou a importância dos resultados conquistados no Barradão e afirmou que não trocaria as vitórias em casa por um triunfo como visitante, considerando o peso dos pontos na classificação.

“São dez vitórias em casa, eu não troco as vitórias em casa para ter uma vitória fora. Os três pontos em casa valem os mesmos que os pontos fora, por isso estamos na frente de outras equipes na competição”, disse.

Ventura rejeita ideia de "postura defensiva"

O comandante também rebateu a avaliação de que o Vitória teria adotado uma postura defensiva diante do Corinthians. Segundo ele, a proposta era construir as jogadas desde a defesa e explorar o setor ofensivo.

“Não vi nada de defensivo nisso. Talvez uma situação que não foi nossa ideia, a gente veio para jogar. Um meia, três atacantes, a ideia era colocar a bola no chão, sair curto, não teve nenhuma ideia defensiva”, explicou.

Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 24, às 16h, quando recebe o Athletico, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.