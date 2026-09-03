Jair Ventura vive fase de maior pressão no Vitória; veja números da crise

Com a eliminação na Copa do Brasil e a sequência de quatro derrotas seguidas, Jair Ventura entrou no seu momento de maior pressão e instabilidade no Esporte Clube Vitória. O técnico chegou a dizer que não pediria demissão e qualquer decisão sobre a continuidade do seu trabalho "depende de Fábio [Mota, presidente]".

Questionado sobre o mau rendimento do Vitória neste momento da temporada, Ventura chegou a abordar sua relação com as críticas feitas pela torcida e imprensa. Embora tenha afirmado que aceita as avaliações negativas, deixou claro que não se vê obrigado "a responder tudo".

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"Nós todos estamos aqui por causa da torcida. Somos comunicadores do futebol e devemos satisfações para a nossa torcida, eles são soberanos. Quando as coisas não acontecem é isso mesmo. Só vou responder o que vou achar que devo responder. Todas as críticas têm que ser justas, e em cima do treinador. Vai ser sempre assim e estou preparado para isso. Só que não vou responder tudo", afirmou.

"Não levantei o tom em nenhum momento, hoje, na última [entrevista], vai ser sempre assim. A torcida tem toda razão, tenho que ser cobrado mesmo", completou.

Resultados do Vitória despencam

Como disse o próprio Jair Ventura, o Vitória ainda não havia perdido quatro jogos seguidos dentro de seu trabalho. A sequência negativa refletiu não apenas na queda para o Vasco, como também em uma largada ruim no segundo turno do Brasileirão.

Após seis rodadas na segunda metade da competição, o Leão da Barra acumula seis derrotas e a menor pontuação (3) entre todos os 20 clubes. Até mesmo o Internacional, que ainda não venceu no recorte, possui mais pontos que a equipe baiana.

Considerando todos os compromissos depois do título da Copa do Nordeste, o Vitória já perdeu oito partidas em 12 disputadas. A fase ruim começou após o fim da pausa para a Copa do Mundo, quando o elenco rubro-negro passou mais de um mês sem entrar em campo.

Números negativos do Vitória

Quatro derrotas seguidas - pior sequência de Jair Ventura;

- pior sequência de Jair Ventura; Três pontos no segundo turno da Série A - pior time dentro do recorte;

- pior time dentro do recorte; Eliminado na Copa do Brasil - derrotado no jogo de ida com um homem a mais;

- derrotado no jogo de ida com um homem a mais; Segundo pior visitante da Série A - apenas 10,3% de aproveitamento fora de casa;

- apenas 10,3% de aproveitamento fora de casa; Pior ataque da Série A - menos gols marcados que a lanterna geral Chapecoense (24 x 25).

Vitória perdeu para o Vasco com um homem a mais - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Grêmio

Em busca de afastar a crise, Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, 7, às 20h, contra o Grêmio, pela rodada 26 do Brasileirão. A partida será disputada novamente no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.