E.C.VITÓRIA
Meia do Vitória cobra "postura" diferente e opina sobre novo técnico
Leão da Barra encara o Fluminense nesta sexta-feira, 6, no Barradão
Totalmente recuperado da lesão muscular na coxa, Gabriel Baralhas deve voltar ao time titular do Esporte Clube Vitória depois de três meses. O meio-campista foi o escolhido para conceder entrevista antes da partida contra o Fluminense, que marcará a estreia do técnico interino Cléber dos Santos.
Pressionado, o antecessor Jair Ventura acabou demitido no início da semana. Apesar da mudança no comando, Baralhas entende que a melhora na performance do Vitória vai além disso.
"Nas últimas partidas nosso desempenho não foi dos melhores, nós temos consciência disso. A gente sabe que precisa melhorar. Então creio que temos que mudar nossa postura para fazer um jogo mais consistente e trazer um resultado positivo", cobrou.
Para o volante, a necessidade de mostrar um comportamento diferente é ainda maior nos jogos longe de Salvador. Único time sem vencer fora de casa no Brasileirão, o Leão possui a pior campanha como visitante.
"Se a gente quer tranquilidade na tabela, se a gente almeja coisas melhores, a gente tem que mudar nossa postura, principalmente fora de casa. Então tenho certeza que a postura vai ser diferente", projetou o camisa 44.
Leia Também:
Novo treinador aprovado?
Segundo Baralhas, Cléber dos Santos tem totais condições de realizar "um bom trabalho". O volante relembrou sobre o período do novo comandante como auxiliar, quando já fazia parte da rotina diária de treinos do elenco.
"O Cléber sempre está no cotidiano, desde a época do Jair. É um cara que busca ajudar, extrair o melhor da gente como auxiliar. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho à frente da equipe do Vitória. Temos que fazer nosso melhor para trazer o resultado positivo", pontuou.
"Acredito que cada treinador tem seu método de trabalho, sua ideologia. A gente tem que abraçar e fazer nosso melhor", completou o capitão rubro-negro.
Para finalizar, o jogador de 28 anos garantiu estar 100% fisicamente. "Estou recuperado, não estou sentindo nada. Perdi um pouco de ritmo de jogo, mas quero ajudar de qualquer maneira para que a gente possa sair vitorioso nos jogos".
Vitória x Fluminense
O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida, que marca a estreia do técnico interino Cléber dos Santos, é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Gabriel Baralhas em jogo do Vitória | Gabriel Baralhas em treino do Vitória | Gabriel Baralhas em treino no CT Manoel Pontes Tanajura |