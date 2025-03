Náutico é melhor que o Boston River? Veja o que diz o ranking

Carpini comparou Náutico ao Boston River - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota por 2 a 0 para o Bahia no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o treinador do Vitória, Thiago Carpini, gerou polêmica ao comentar sobre a eliminação de seu time na Copa do Brasil para o Náutico. O técnico afirmou que o time pernambucano, da Série C, é "melhor" que o Boston River, do Uruguai, adversário do Bahia na 3ª fase da Libertadores, competição onde o Tricolor se classificou para a fase de grupos após vencer os uruguaios.

De acordo com Carpini, o nível de um time não deve ser medido pela divisão em que joga no campeonato nacional, e destacou que o Náutico "joga a vida" contra grandes clubes em competições como a Copa do Brasil. "Um time da Série C ou Série D joga a vida contra um grande, e eu garanto para você que o Náutico é melhor que o Boston River, que está na Libertadores", afirmou o comandante do Leão.

No entanto, uma análise do ranking da Conmebol revela que, na verdade, o Boston River ocupa a 206ª posição, enquanto o Náutico aparece apenas na 235ª posição, e o Vitória está ainda mais abaixo, em 256º. Portanto, de acordo com a classificação da entidade, o clube uruguaio não só é superior ao Náutico, como também ao próprio Vitória.