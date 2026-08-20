STJD decide aumentar punição aplicada ao Vitória após julgamento

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O Esporte Clube Vitória foi julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, 20, pelos incidentes ocorridos na partida contra o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento definiu um aumento na multa aplicada ao clube baiano.

Enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por cancelar as entrevistas pós-jogo, do técnico Jair Ventura e zona mista do Barradão, o Vitória inicialmente recebeu uma multa de R$ 10 mil. No entanto, o Tribunal Pleno acresceu a multa em R$ 5 mil e o valor final ficou R$ 15 mil.

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O Leão da Barra havia sido julgado anteriormente pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD, quando foram punidos os zagueiros Cacá e Luan Cândido, enquanto o presidente Fábio Mota acabou absolvido das suas acusações.

Os casos envolvendo os defensores não foram reabertos na sessão desta quinta. Dessa forma, não ocorreram modificações nas punições aplicadas aos atletas, que ficam à disposição normalmente para os próximos compromissos do Rubro-Negro.

Polêmicas em Vitória x Palmeiras

O julgamento aconteceu após acontecimentos na derrota de 4 a 0 do Vitória contra o Palmeiras, pela 21ª rodada do Brasileirão, no Barradão, partida marcada por polêmicas de arbitragem que geraram repercussão nacional.

O Vitória chegou a se posicionar oficialmente na ocasião, questionando decisões tomadas durante o confronto, especialmente a não expulsão do meia palmeirense Maurício. O presidente Fábio Mota cancelou a entrevista do treinador Jair Ventura, além da zona mista, e fez criticas duras contra a arbitragem do jogo.

Por outro lado, os zagueiros Cacá e Luan Cândido receberam cartões vermelhos após intervenção do VAR, que identificou uma falta considerada dura do camisa 25 no colombiano Arias, enquanto o camisa 36 foi flagrado fazendo gesto insinuando 'roubo' da arbitragem.