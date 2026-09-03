Súmula de jogo do Vitória registra arremesso de artefato explosivo

O Esporte Clube Vitória foi eliminado pelo Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil. Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, o Leão voltou a ser derrotado pelo time carioca, desta vez por 2 a 0, no Barradão. A partida também teve um incidente registrado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Aos 38 minutos do segundo tempo, um artefato explosivo foi arremessado nas proximidades da área defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo, onde também estavam profissionais da imprensa. O fato foi detalhado na súmula de Klein.

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“Aos 38 minutos do segundo tempo, foi arremessado um artefato explosivo nas proximidades da área penal defendida pelo goleiro da equipe mandante e onde se encontrava os profissionais da imprensa”, relatou o árbitro.

“Informo ainda que o artefato foi arremessado do local destinado a torcida da equipe visitante. Informo ainda que tal artefato explodiu e não atingiu ninguém”, completou Klein.

Vitória sofre no fim do segundo tempo

Em campo, o Vitória empatava por 0 a 0 até os minutos finais e busca reverter a vantagem construída pelo Vasco na ida, mas acabou sofrendo o primeiro gol aos 36 minutos do segundo tempo. Andrés Gómez abriu o placar.

Já nos acréscimos, Puma Rodríguez marcou o segundo gol do time carioca e confirmou a eliminação do Vitória diante de sua torcida.