Vitória encerra série de tabus após eliminar o Flamengo em jogo épico

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Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Flamengo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A grande vitória por 2 a 0 do Esporte Clube Vitória sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, pela quinta fase da Copa do Brasil, rendeu mais que a classificação para as oitavas de final. O Leão da Barra quebrou uma série de tabus, especialmente os que tinha com o time carioca.

Com o resultado positivo, o Vitória voltou a vencer o Flamengo após quase nove anos, —9 jogos no período — sendo aquela também a última vez que o Leão havia ficado um jogo sem sofrer gols deste adversário, em 2017.

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O jejum de vitórias era ainda maior no Barradão, chegando próximo de 13 anos, — 7 jogos no período — quando venceu por 4 a 2 pelo Brasileirão de 2013.

Outro tabu era em confrontos de mata-mata. Nos últimos três encontros eliminatórios, dois pela Copa do Brasil e um pela Copa dos Campeões, o Flamengo prevaleceu. O Vitória não eliminava a equipe carioca desde 1998, pela mesma competição.

Para além disso, o clube do sudeste registrou sua campanha mais curta na história da competição, sendo a única vez que não conseguiu passar de nenhuma fase.

Tabus nacionais

A classificação também faz o Vitória voltar a disputar as oitavas da Copa do Brasil após cinco anos, já igualando sua melhor campanha nas últimas cinco temporadas do torneio nacional.

Com exceção das finais do Campeonato Baiano de 2024, quando venceu o rival Bahia, o Rubro-Negro não superava nenhum time da Série A em eliminatórias desde o Internacional em 2021.

Próximo tabu para quebrar?

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura agora busca encerrar um dos mais incômodos tabus do clube: o jejum de 16 anos sem ser campeão da Copa do Nordeste. O Vitória enfrentará o ABC nas semifinais nos próximos dias 20 e 27, valendo vaga na decisão.

Em entrevista coletiva, o treinador de 47 anos exaltou o momento do time baiano na temporada e garante ter sede de fazer história.

Jair Ventura à beira do gramado do Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Temos muitas coisas positivas, mais coisas para elogiar do que para não elogiar. Espero que isso possa durar muitos anos, estou muito feliz aqui. Importante marcar história, quebrar recordes e fazer parte desse momento do Vitória", elogiou.