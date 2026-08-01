E.C.VITÓRIA
Vitória já eliminou o Athletico e conseguiu viradas épicas no Paraná
Leão da Barra enfrenta o Furacão na Copa do Brasil
Adversário do Esporte Clube Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR é conhecido por sua força como mandante. Nos 22 encontros entre as equipes no Paraná, o Furacão venceu 13 deles e empatou três, enquanto o Leão da Barra saiu vitorioso em seis oportunidades.
No entanto, a torcida do Vitória ainda tem fresca na memória o duelo válido pelo Brasileirão de 2024. Na ocasião, a equipe à época comandada por Thiago Carpini conseguiu grande virada e venceu por 2 a 1 na Arena da Baixada, com gols de Alerrandro e Matheuzinho.
Naquele jogo, a equipe baiana atuou com Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Willean Lepo), Edu (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Filipe Machado), Willian Oliveira, Matheuzinho e Everaldo (Carlos Eduardo); Alerrandro.
Jogo maluco em 2013
A penúltima vez que o Vitória bateu os paranaenses como visitante também foi marcante, na Vila Capanema. A equipe comandada por Ney Franco venceu por 5 a 3 em jogo pra lá de maluco, com os dois gols que fecharam o placar saindo entre 38 e 42 minutos do segundo tempo.
A escalação foi a seguinte: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Luiz Gustavo (William Henrique), Elizeu, Renato Cajá (Alemão) e Escudero (Marcelo); Marquinhos e Dinei. Os gols rubro-negros foram marcados por Renato Cajá, Ayrton (2x), Dinei e William Henrique.
Duelos na Copa do Brasil
Vitória e Athletico travaram dois confrontos pela Copa do Brasil, em 1991 e 2007. No primeiro, o time baiano levou a melhor e eliminou os paranaenses com o placar agregado de 3 a 2, pela primeira fase daquela edição.
Já em 2007, dessa vez pela segunda fase, o Athletico eliminou o Leão da Barra. O agregado terminou 4 a 4 após os duelos de ida e volta, mas o Furacão se classificou devido ao extinto critério dos gols fora de casa.
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Último confronto teve polêmicas
A última vez que o Vitória enfrentou o Athletico como visitante, por outro lado, foi cercada de polêmicas. O Rubro-Negro baiano foi derrotado por 3 a 1 em jogo marcado por decisões controversas da arbitragem, pela rodada 13 do atual Brasileirão.
O Leão reclamou do pênalti marcado para os donos da casa e cobrou duas expulsões de atletas do Furacão, que levaram apenas cartões amarelos. Posteriormente, o presidente Fábio Mota detonou a comissão de arbitragem e entrou com representação na CBF.
Confrontos entre Vitória e Athletico no Paraná
- Athletico 3x1 Vitória - Série A 2026
- Athletico 1x2 Vitória - Série A 2024
- Athletico 4x0 Vitória - Série A 2018
- Athletico 4x1 Vitória - Série A 2017
- Athletico 1x1 Vitória - Série A 2016
- Athletico 2x0 Vitória - Série A 2014
- Athletico 3x5 Vitória - Série A 2013
- Athletico 0x1 Vitória - Série B 2012
- Athletico 1x0 Vitória - Série A 2010
- Athletico 0x2 Vitória - Série A 2009
- Athletico 2x1 Vitória - Série A 2008
- Athletico 3x0 Vitória - Copa do Brasil 2007
- Athletico 1x3 Vitória - Série A 2004
- Athletico 1x2 Vitória - Série A 2003
- Athletico 3x1 Vitória - Série A 2000
- Athletico 4x1 Vitória - Série A 1998
- Athletico 3x0 Vitória - Série A 1996
- Athletico 3x1 Vitória - Série A 1991
- Athletico 1x1 Vitória - Copa Brasil 1991
- Athletico 3x0 Vitória - Série A 1989
- Athletico 1x0 Vitória - Série A 1988
- Athletico 0x0 Vitória - Série A 1973