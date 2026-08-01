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E.C.VITÓRIA

Vitória já eliminou o Athletico e conseguiu viradas épicas no Paraná

Leão da Barra enfrenta o Furacão na Copa do Brasil

João Grassi
Por
| Atualizada em
Athletico 1x2 Vitória - Brasileirão 2024
Athletico 1x2 Vitória - Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Adversário do Esporte Clube Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR é conhecido por sua força como mandante. Nos 22 encontros entre as equipes no Paraná, o Furacão venceu 13 deles e empatou três, enquanto o Leão da Barra saiu vitorioso em seis oportunidades.

No entanto, a torcida do Vitória ainda tem fresca na memória o duelo válido pelo Brasileirão de 2024. Na ocasião, a equipe à época comandada por Thiago Carpini conseguiu grande virada e venceu por 2 a 1 na Arena da Baixada, com gols de Alerrandro e Matheuzinho.

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Naquele jogo, a equipe baiana atuou com Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Willean Lepo), Edu (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Filipe Machado), Willian Oliveira, Matheuzinho e Everaldo (Carlos Eduardo); Alerrandro.

Jogo maluco em 2013

A penúltima vez que o Vitória bateu os paranaenses como visitante também foi marcante, na Vila Capanema. A equipe comandada por Ney Franco venceu por 5 a 3 em jogo pra lá de maluco, com os dois gols que fecharam o placar saindo entre 38 e 42 minutos do segundo tempo.

A escalação foi a seguinte: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Luiz Gustavo (William Henrique), Elizeu, Renato Cajá (Alemão) e Escudero (Marcelo); Marquinhos e Dinei. Os gols rubro-negros foram marcados por Renato Cajá, Ayrton (2x), Dinei e William Henrique.

Athletico 3x5 Vitória - Brasileirão 2013
Athletico 3x5 Vitória - Brasileirão 2013 - Foto: Reprodução | Youtube/Premiere

Duelos na Copa do Brasil

Vitória e Athletico travaram dois confrontos pela Copa do Brasil, em 1991 e 2007. No primeiro, o time baiano levou a melhor e eliminou os paranaenses com o placar agregado de 3 a 2, pela primeira fase daquela edição.

Já em 2007, dessa vez pela segunda fase, o Athletico eliminou o Leão da Barra. O agregado terminou 4 a 4 após os duelos de ida e volta, mas o Furacão se classificou devido ao extinto critério dos gols fora de casa.

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Último confronto teve polêmicas

A última vez que o Vitória enfrentou o Athletico como visitante, por outro lado, foi cercada de polêmicas. O Rubro-Negro baiano foi derrotado por 3 a 1 em jogo marcado por decisões controversas da arbitragem, pela rodada 13 do atual Brasileirão.

O Leão reclamou do pênalti marcado para os donos da casa e cobrou duas expulsões de atletas do Furacão, que levaram apenas cartões amarelos. Posteriormente, o presidente Fábio Mota detonou a comissão de arbitragem e entrou com representação na CBF.

Athletico x Vitória pelo Brasileirão 2026 foi marcado por polêmicas de arbitragem
Athletico x Vitória pelo Brasileirão 2026 foi marcado por polêmicas de arbitragem - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Confrontos entre Vitória e Athletico no Paraná

  • Athletico 3x1 Vitória - Série A 2026
  • Athletico 1x2 Vitória - Série A 2024
  • Athletico 4x0 Vitória - Série A 2018
  • Athletico 4x1 Vitória - Série A 2017
  • Athletico 1x1 Vitória - Série A 2016
  • Athletico 2x0 Vitória - Série A 2014
  • Athletico 3x5 Vitória - Série A 2013
  • Athletico 0x1 Vitória - Série B 2012
  • Athletico 1x0 Vitória - Série A 2010
  • Athletico 0x2 Vitória - Série A 2009
  • Athletico 2x1 Vitória - Série A 2008
  • Athletico 3x0 Vitória - Copa do Brasil 2007
  • Athletico 1x3 Vitória - Série A 2004
  • Athletico 1x2 Vitória - Série A 2003
  • Athletico 3x1 Vitória - Série A 2000
  • Athletico 4x1 Vitória - Série A 1998
  • Athletico 3x0 Vitória - Série A 1996
  • Athletico 3x1 Vitória - Série A 1991
  • Athletico 1x1 Vitória - Copa Brasil 1991
  • Athletico 3x0 Vitória - Série A 1989
  • Athletico 1x0 Vitória - Série A 1988
  • Athletico 0x0 Vitória - Série A 1973
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