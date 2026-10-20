Vitória perde artilheiro para enfrentar o Athletico no Barradão

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Artilheiro do elenco do Esporte Clube Vitória em 2026, Renê virou desfalque para o próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O Leão da Barra encara o Athletico-PR no sábado, 24.

Durante o empate por 1 a 1 com o Corinthians, quando marcou o único gol rubro-negro na partida, Renê recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na rodada seguinte.

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O cartão foi mostrado aos 7 minutos do segundo tempo, em jogada envolvendo o zagueiro Gabriel Paulista, do Corinthians. O camisa 91 foi advertido por "segurar seu adversário de forma acintosa", apontou o árbitro Sávio Pereira Sampaio na súmula.

Com 10 gols marcados apenas na Série A, o atacante de 23 anos é também o principal goleador do Vitória na competição. No total da temporada, Renê já balançou as redes 17 vezes.

Vitória x Athletico

Sem Renê, o Vitória volta a jogar no próximo sábado, 24, às 16h30, contra o Athletico, no Barradão. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.