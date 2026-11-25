O Vitória impressionou o Brasil com um gol relâmpago, e passou a ocupar duas das três primeiras posições no ranking de gols mais rápidos da história do Campeonato Brasileiro. Após marcar aos 12 segundos na goleada por 5 a 2 sobre o Internacional, na última segunda-feira, 23, o atacante Renê entrou para a lista na terceira colocação, juntando-se a Dinei, que balançou as redes aos nove segundos pelo Rubro-Negro em 2008.

O recorde da competição continua pertencendo a Nivaldo, do Náutico, autor de um gol aos oito segundos em 1989. Além de entrar para a história do Brasileirão, Renê marcou o gol mais rápido da edição de 2026.

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O lance abriu caminho para a primeira vitória do Leão como visitante na temporada, conquistada em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada da Série A. O gol aconteceu praticamente na primeira jogada da partida, depois de uma falha da defesa colorada em que o Vitória aproveitou o erro e precisou de poucos segundos para assumir a vantagem no placar.

Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Internacional - Foto: VICTOR

Renê marca aos 12 segundos após falha do Internacional

O Vitória deu início à partida com uma ligação direta de Cacá em direção ao campo de ataque. Na tentativa de afastar a bola, os jogadores do Internacional se atrapalharam. Mercado e Bruno Gomes não conseguiram controlar a jogada, e Diego Tarzia aproveitou a desorganização defensiva para recuperar a posse.

O argentino deixou a bola para Renê, que avançou e finalizou forte, de primeira, sem dar chances ao goleiro Kauan Jesus. O cronômetro marcava apenas 12 segundos quando a bola entrou, colocando o Vitória em vantagem praticamente no primeiro ataque do confronto.

A vantagem construída logo no início contribuiu para a goleada rubro-negra por 5 a 2, resultado importante na luta pela permanência na Série A.

Jogadores do Vitória comemoram gol no Beira-Rio - Foto: VICTOR

Dinei marcou pelo Vitória em apenas nove segundos em 2008

Antes de Renê, o Vitória já aparecia entre os primeiros colocados da lista graças a Dinei. Na edição de 2008 do Campeonato Brasileiro, o atacante marcou com apenas nove segundos de bola rolando durante o confronto contra a Portuguesa, pela nona rodada.

O gol abriu o placar da partida, que terminou com vitória do Rubro-Negro por 2 a 1. A marca colocou Dinei na segunda posição entre os gols mais rápidos da história do campeonato, posto que permanece ocupado pelo ex-atacante.

Dezoito anos depois, o Vitória voltou a registrar um gol entre os três mais rápidos da competição, desta vez com Renê, na temporada de 2026.

Recorde histórico pertence a Nivaldo, do Náutico

Apesar das marcas alcançadas pelos jogadores do Vitória, o recorde absoluto do Campeonato Brasileiro continua pertencendo ao atacante Nivaldo. Em 1989, o jogador do Náutico precisou de apenas oito segundos para marcar contra o Atlético-MG.

O gol permanece como o mais rápido da história da competição, considerando as edições anteriores e posteriores à adoção dos pontos corridos. Com a marca de Renê, o Vitória passou a ser o único clube com dois representantes entre os três primeiros colocados desse levantamento.

A entrada de Renê no ranking aconteceu em uma partida importante para a temporada rubro-negra. Com a goleada sobre o Internacional, o Vitória encerrou o jejum de vitórias fora de casa no Brasileirão de 2026 e conquistou três pontos importantes na disputa contra o rebaixamento.