Árbitro é chamado de macaco em jogo do Bahia no Brasileiro Feminino | A TARDE

Um torcedor do Mixto foi flagrado cometendo injúria racial contra o árbitro da partida do time do Mato Grosso com o Bahia, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

Da arquibancada do estádio Dutrinha, o homem chama o árbitro Pedro Henrique Pio de "macaco". As ofensas foram relatadas na súmula do jogo. O juiz disse que recebeu o vídeo por seu irmão, Rodrigo Pio, que atua na mesma função, pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Um Boletim de Ocorrência foi registrado.

"Informo que após o término do jogo, recebi o vídeo via WhatsApp do meu irmão Rodrigo Pio (árbitro FMF/MT), onde no intervalo do jogo, que enquanto a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, um torcedor com a camiseta da equipe do Mixto Esporte Clube, no local destinado a torcida do Mixto, proferiu vociferando as seguintes palavras de cunho racista em direção ao árbitro da partida Sr. Pedro Henrique Pio de Jesus: "seu macaco, seu macaco desgraçado, seu macaco", aponta trecho do documento.

Em nota, o Mixto lamentou e repudiou o ocorrido. O clube disse também que está dando suporte ao árbitro e que também atuou na abertura do Boletim de Ocorrência. O suspeito foi identificado e será encaminhado à polícia.

Em campo, o Bahia venceu por 2 a 1 e chegou aos seis pontos, liderando o Grupo A.