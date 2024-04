Buscando vencer a primeira no Barradão, Bahia realiza treino tático | A TARDE

Nesta sexta-feira, 19, o Esporte Clube Bahia realizou mais uma sessão de treinamento visando o confronto de domingo, 21, contra o Vitória, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, a ser realizado no Barradão.

As atividades tiveram início no CT Evaristo de Macedo com uma sessão no auditório, onde os jogadores assistiram a um vídeo sobre o adversário.

Posteriormente, a equipe seguiu para o campo, onde o técnico Rogério Ceni conduziu uma sessão tática. Em seguida, os jogadores se dedicaram a trabalhos de finalização. No sábado, pela manhã, está agendado mais um treino para o Bahia.

Enquanto isso, Acevedo e Ryan continuaram seus trabalhos na academia.