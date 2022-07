Copete será o oitavo colombiano a defender as cores do Bahia

Oficializado na sexta-feira, 8, o atacante de 34 anos, Jonathan Copete, será mais um colombiano que irá vestir a camisa do Bahia. No atual elenco tricolor, ele terá a companhia de Rodallega, artilheiro do time na temporada.

Antes da dupla ofensiva do Esquadrão, outros seis nomes já haviam desembarcado em Salvador para vestir as cores azul, vermelha e branca. Coincidentemente, todos eles ocorreram a partir da década passada.

O primeiro deles foi o meia Yohn Mosquera. Entre 2010 e 2011, ele chegou ao Bahia, mas não chegou a atuar pelos profissionais, ficando apenas no time sub-23. No mesmo ano, o Tricolor acertou com o atacante Tressor Moreno, que disputou nove jogos e marcou um gol na temporada.

Em 2013, Juan Angulo desembarcou no Fazendão, por empréstimo, onde participou de apenas cinco jogos. Quatro anos depois, foi a vez do atacante Mendoza e do lateral Armero chegarem no Tricolor.

Por fim, entre os anos de 2020 e 2021, o Esquadrão acertou com Índio Ramirez, que chegou a ser um dos xodós da torcida, mas não teve muita sequência, principalmente por conta de uma grave lesão.

Confira os números dos colombianos que defenderam o Bahia:

Yohn Mosquera (2010 - 2011) - Apenas no time sub-23

Tressor Moreno (2011) - 9 jogos e 1 gol

Juan Angulo (2013) - 5 jogos

Pablo Armero (2017) - 21 jogos

Stiven Mendoza (2017) - 31 jogos, 8 gols e 3 assistências

Índio Ramirez (2020 - 2021) - 15 jogos, 3 gols e 1 assistência

Hugo Rodallega - (2021 - atualmente) - 55 jogos, 19 gols e 3 assistências

Jonathan Copete (2022 - atualmente) - Aguarda a estreia