Ídolo Tricolor: Jorge Campos é internado em Lauro de Freitas

O ex-atacante e ídolo do Bahia Jorge Campos, de 68 anos, está internado em Lauro de Freitas após sofrer uma queda da cama. Portador de Parkinson - distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento -, ele ficou sete dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback antes de ser transferido para o hospital na região metropolitana.

Um grupo de torcedores movimentaram as redes sociais para informar que Jorge precisava de uma regulação após o incidente. Neste domingo, 10, a informação era de que o ex-atacante já se encontrava internado no hospital. Jorge Campos é beneficiário do programa do Bahia Dignidade aos Ídolos, que ajuda atletas que passaram pelo clube e hoje vivem ou passam por situação de vulnerabilidade.

Jorge Campos jogou pelo Bahia entre os anos de 1973 e 1977, com 50 jogos e 14 gols marcados. Ele também teve passagens por Atlético Mineiro, o rival Vitória, Ponte Preta, Sport, entre outros. Com informações do site especializado em estatísticas OGol.