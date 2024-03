Inimigo do empate, Ceni quase amarga eliminação na Copa do Brasil | A TARDE

Empate não é um resultado frequente na vida de Rogério Ceni, pelo menos não no comando do Bahia. Ninguém gosta de somar um ponto quando se tem três em jogo, e o treinador tricolor parece provar isso. Nesta terça-feira, 12, o Esquadrão terminou uma partida oficial empatada pela segunda vez sob o comando do ex-goleiro e quase foi eliminado da Copa do Brasil.

Antes do empate em 2 a 2 com o Caxias, que terminou garantindo a classificação para a terceira fase nos pênaltis, o Bahia só havia empatado com o Athletico-PR, na reta final do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Tricolor vencia o jogo na Arena Fonte Nova, mas sofreu o empate nos minutos finais.

Vale ressaltar que o Bahia chegou a empatar com o Atlético de Alagoinhas pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, mas quem entrou em campo foi uma equipe alternativa, sob o comando do técnico Rogério Ferreira, do sub-20. Além disso, Ceni comandou o Tricolor no empate com o Blackburn, em amistoso durante a pré-temporada na Inglaterra.

Empate do Bahia com o Blackburn, na Inglaterra | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Além do empate com Athletico-PR e Caxias, Rogério Ceni soma 19 triunfos e 10 derrotas em 31 jogos no Bahia, um aproveitamento de pouco mais de 63%.

Neste sábado, 16, contra o Jequié, um novo empate garante o Bahia na final do Campeonato Baiano. A partida está marcada para 16h, na Arena Fonte Nova. O resultado, no entanto, pode custar o mando de campo do jogo de volta da final, que será do time de melhor campanha. No momento, Bahia e Vitória estão empatados com 22 pontos, mas o Tricolor leva vantagem no saldo de gols.