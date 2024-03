Lateral Thais Prado é apresentada no Bahia: "gosto bastante de apoiar" | A TARDE

O Bahia apresentou, na manhã deste sábado, 24, a lateral esquerda Thais Prado, de 29 anos. A atleta, que estava no Athletico-PR, é uma das mais experientes do elenco tricolor. Ela resumiu parte de sua carreira e contou suas características dentro de campo.

“Já joguei Série A1, Série A2. Com o passar dos anos eu vejo o quanto o futebol feminino vem crescendo, vem evoluindo. Então, acho que com todos esses anos que eu já rodei, que eu já joguei, acho que eu posso agregar bastante para ajudar as meninas e a equipe”, contou. “De característica, eu gosto bastante de apoiar. Sou uma lateral ofensiva. E espero contribuir muito com a equipe esse ano”, complementou.

Seduzida pelo projeto do Bahia, Thais exaltou o clube e revelou que jogar pelas Mulheres de Aço vai ser importante para sua carreira, principalmente se conquistar o acesso para a elite e o título da Série A2.

“Quando eu recebi a ligação no passado da Carol e ela me chamou, me falou como que era o projeto, o planejamento do clube. Que é um projeto não só do curto prazo, mas a longo prazo. Pensando lá na frente, eu achei, sem dúvida, muito importante, para a minha carreira e para o futebol feminino, né? E fiquei muito feliz, claro. E espero poder ajudar a equipe. A gente tem grandes planos de buscar o acesso e o título. E espero que a gente consiga alcançar esses objetivos”, concluiu a defensora.