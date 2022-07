Zagueiro comemora estreia e pede desculpas por gol perdido

Estreante entre os 11 titulares do time do Bahia no jogo contra o Athletico pela Copa do Brasil, o zagueiro Gabriel Xavier comemorou o momento e pediu desculpas pelo gol perdido durante a partida realizada na Arena da Baixada.

“Foi uma estreia muito boa. Poderia ser muito melhor pela questão do resultado, mas foi um dia especial. Ficará guardado para sempre comigo e minha família. Estava trabalhando muito. Espero e quero ajudar o Bahia com mais atuações e bons jogos para alcançarmos os objetivos futuros” disse o zagueiro.

Gabriel ainda seguiu. “Tivemos grandes chances, inclusive eu. Peço desculpa pela chance perdida. Se pudesse mudar, mudaria. Vamos para a próxima”.

O técnico Enderson Moreira ainda não confirmou o time que vai à campo. Existe a possibilidade de manter o esquema com três zagueiros para o jogo contra o Guarani, partida programada para sábado, 16, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa.