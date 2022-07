Vitória treina jogadas ensaiadas e parte tática visando o Paysandu

O elenco do Vitória retornou às atividades de preparação nesta sexta-feira, 15. Com análises do adversário Paysandu, cofronto deste domingo, 17, e trabalhos táticos, João Burse e comissão técnica ajustou detalhes na equipe do Leão. O lateral Iury e o atacante Rodrigão permanecem fora.

>>Leia mais notícias sobre o Vitória



Após a equipe de análise e desempenho apresentar um vídeo preparado sobre o próximo adversário, o grupo foi a campo sob o comando do técnico e o assistente Ricardo Amadeu. O trabalho foi dividido em três partes. No primeiro momento os atletas aperfeiçoaram finalização com troca de passes. Na sequência, foi proposto um ajuste do setor defensivo.

Em outro momento, o assistente Ricardo cuidou da bola parada em escanteios e faltas laterais e, logo em seguida, Burse promoveu um treino tático de 11 contra 11 com jogadas ensaiadas.

Neste sábado, 16, os jogadores farão um último treino e, na sequência, os relacionados iniciam a concentração na chácara Vidigal Guimarães, que integra o Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz.

Vitória recebe o Paysandu neste domingo, 17, no estádio Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.