Vitória vai emprestar jogadores ao Itabuna para a disputa da Série D | A TARDE

Como adiantado pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, às diretorias de Vitória e Itabuna acertaram uma parceria para que o rubro-negro baiano ceda por empréstimo atletas do time Sub-20 e membros da comissão técnica ao time do Sul do estado. Com isso, o Dragão do Sul vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O acordo entre as partes será oficializado nos próximos dias.

Com o Estádio Luiz Viana em estágio inicial em relação a reforma, o Azulino irá disputar as partidas no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. Para Rodrigo Xavier, Presidente do Itabuna, as tratativas foram proveitosas com a cúpula diretiva do Vitória.

“Foi uma reunião proveitosa, com as presenças do presidente Fábio Mota e do diretor de Base do Vitória, Tiago Noronha. Representando o Itabuna, o diretor de futebol Ricardo Xavier e o diretor jurídico Othon Dantas”, comentou o gestor.

Fábio Mota, presidente do Vitória, celebrou a parceria entre os clubes e falou da importância de dar rodagem aos jogadores dos times Sub-20 e Sub-23 do Leão da Barra, que irão competir em um campeonato de nível nacional. O mandatário rubro-negro contou com o apoio do técnico Laelson Lopes, que comanda o Sub-20.

"Interessa aos dois lados. Primeiro, que a gente não tem um campeonato de Sub-20 muito competitivo aqui. Isso é ruim para as divisões de base do clube, que você se sempre fica num nível técnico inferior. E quando você sai para pegar equipes de fora, fica complicado. Nos interessa essa parceria, se for para o Sub-20 do Vitória jogar a Série D pelo Itabuna. Os jogadores vão ganhar experiência e minutagem. Conversamos muito com a comissão técnica, com o Laelson Lopes, que é o nosso treinador do Sub-20. Estamos construindo essa parceria para disputar a Série D através do Itabuna, com os nossos atletas do Sub-20", revelou Mota.

Quarto colocado no Baianão de 2023, o Itabuna terminou o estadual de 2024 na penúltima posição e acabou rebaixado para a segunda divisão estadual. Antes, o Azulino foi humilhado pelo Nova Iguaçu-RJ ao ser goleado por 8 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Mário Pessoa. Por pouco, o clube abriu mão da disputa da quarta divisão nacional alegando falta de patrocínio.