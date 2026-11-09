Ex-assistente de Guardiola assume comando de gigante francês; veja quem é

O espanhol Carlos Vicens, ex-assistente de Pep Guardiola no Manchester City, é o novo técnico do Lyon, da França. O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira, 9.

Aos 43 anos, o treinador assinou contrato de 18 meses e chega para substituir o português Paulo Fonseca, que deixou a equipe francesa para assumir o Sporting, de Portugal.

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Quando o novo técnico do Lyon estreia?

Vicens será mais um ex-integrante da comissão técnica de Guardiola a deixar o posto de auxiliar para assumir um trabalho próprio à frente de uma equipe de destaque no futebol europeu. A estreia no Lyon está prevista para o dia 21 de novembro, contra o Lille, após a pausa para a Data Fifa.

O treinador chega ao clube francês depois de uma passagem pelo Braga, de Portugal. Em sua primeira temporada como técnico principal na elite do futebol europeu, levou a equipe ao quarto lugar do Campeonato Português, à semifinal da Liga Europa e à final da Copa da Liga de Portugal.

Apesar dos resultados, Vicens foi demitido em outubro deste ano, após uma sequência de três derrotas que deixou o Braga na oitava posição do campeonato nacional.

Quem é Carlos Vicens?

Ex-meio-campista, Vicens atuou em divisões inferiores do futebol espanhol como jogador semiprofissional até os 27 anos. Começou a carreira como treinador em 2010, também nas categorias de base da Espanha.

Em 2017, mudou-se para a Inglaterra para trabalhar no Manchester City. No clube, passou por diferentes categorias da formação, do sub-12 ao sub-18, equipe com a qual conquistou a Copa da Inglaterra Juvenil.

Em 2021, foi integrado à comissão técnica de Pep Guardiola. Durante quatro temporadas, ficou responsável principalmente pelas jogadas de bola parada da equipe principal.

A primeira experiência de Vicens como treinador principal em uma equipe da elite aconteceu em 2025, quando assumiu o Braga.

Ex-assistentes de Guardiola que viraram técnicos

A trajetória de Vicens se junta à de outros profissionais que trabalharam ao lado de Pep Guardiola e, posteriormente, assumiram o comando de equipes como treinadores principais.

Entre os nomes estão:

Tito Vilanova, que sucedeu Guardiola no Barcelona;

Domènec Torrent, que passou pelo Flamengo;

Mikel Arteta, atual técnico do Arsenal;

Juanma Lillo, que comandou o Al-Sadd;

Enzo Maresca, que treinou Leicester City e Chelsea.

Entre os citados, Domènec Torrent é um dos nomes mais conhecidos do torcedor brasileiro. O espanhol assumiu o Flamengo em julho de 2020, após a saída de Jorge Jesus, mas foi demitido em novembro do mesmo ano, depois de uma sequência de resultados negativos. Ao todo, comandou o clube em 26 partidas.

Na outra ponta está Mikel Arteta, que construiu uma trajetória de destaque no Arsenal. O treinador levou a equipe ao título da Premier League na temporada 2025/2026 e também chegou à final da Liga dos Campeões, na qual foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis.