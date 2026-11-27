A Topper, fornecedora de material esportivo tradicional no futebol nacional, estampará, novamente, a partir da temporada que vem, a camisa de um clube brasileiro, a Inter de Limeira, após breve saída do país em 2020, quando estampou a camisa do Pouso Alegre, que disputava a segunda divisão do Campeonato Mineiro.

Segundo o portal Rápido no Ar, o CEO do Inter de Limeira, recém comprado pelo grupo que conta com Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno como investidores, afirmou que o contrato da Topper com o clube paulista começará em 2027 e terá duração de duas temporadas.

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A marca argentina substitui a Dubal, empresa local de Limeira que estampou o material esportivo para o clube até o fim do calendário da equipe, que encerrou em outubro após classificação para a Segunda Divisão do futebol nacional.

A parceria faz parte da estratégia da empresa de voltar a investir no mercado brasileiro. Em junho, o A TARDE noticiou o interesse da fornecedora em patrocinar Esporte Clube Vitória, que optou por recusar a proposta.

Como vem o Inter de Limeira em 2027?

A Inter de Limeira volta à Série B após 35 anos, com a última participação no ano de 1991. O momento é particularmente simbólico para o clube paulista, devido ao aniversário de 40 anos do título do Paulistão de 1986, se tornando o primeiro time do interior a realizar tal feito.

A SAF da Inter de Limeira foi comprada por um grupo de investidores liderado pelo executivo Enrico Ambrogini e prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos.

O acesso faz parte do planejamento da SAF, que promete levar o clube à Série A em até 8 anos, com investimentos de até R$ 20 milhões entre os anos de 2026 e 2027.