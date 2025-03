Alvo do Vitória, Marinho desabafa após perder título: "dando o máximo"

Marinho, atacante do Fortaleza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Especulado no Vitória na última semana, o atacante Marinho desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 24, após perder o título do Campeonato Cearense para o rival Ceará. O ex-jogador do Rubro-Negro pediu desculpas aos torcedores do Leão do Picí pelo vice-campeonato e revelou que seguirá "dando o máximo" para dar a volta por cima neste "início ruim de temporada".

No último sábado, 22, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Ceará e ficou em segundo lugar no torneio estadual após perder o jogo de ida por 1 a 0. O clube cearense segue na briga pela Copa do Nordeste, e ainda dividirá atenções no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

"Em dias ruins é necessário ficar em casa, trancado e esperando dias melhores, mas eu aprendi a lutar! Se entregar mais nos treinos, motivar quem está para baixo, esse é o meu dever! Puxar todos para cima quando, o momento nos derruba, o golpe é pesado", diz trecho do texto publicado por Marinho nas redes sociais.

Questionado antes da decisão sobre o desejo do Vitória em contar com os seus serviços, o jogador afirmou que o seu foco está apenas no Fortaleza.

“Estou pensando o tempo inteiro só sobre o jogo de amanhã. O jogo de amanhã ele resume o tempo de tranquilidade. Todo mundo sabe que vencer clássico já é uma coisa grandiosa, e eu acho que quando você disputar um clássico valendo título, é algo que te motiva ainda mais. Te dá tranquilidade na sequência também”, disse o atleta.



Confira a postagem completa desta segunda-feira:

"Após um início de ano complicado, com perda de um título machuca e dói na alma, pessoas que vivem diariamente e buscam entregar o melhor de si dentro de campo, infelizmente a cobrança vem quando não se ganha e é fato. Bom sempre é quem ganha, a vida no futebol só tem valor quando se vence, esse sempre será o maior motivo do sorriso, do final de semana, daquele passeio com os filhos no cinema. Quando se perde isso não existe! Somos movidos por vitórias e conquistas.

Em dias ruins é necessário ficar em casa, trancado e esperando dias melhores, mas eu aprendi a lutar! Se entregar mais nos treinos, motivar quem está para baixo, esse é o meu dever! Puxar todos para cima quando, o momento nos derruba, o golpe é pesado.

Mas, a luta tem que continuar! Juntar os cacos e seguir em frente, entregar o máximo Manter em silêncio e seguir trabalhando. Aceitar as críticas, corrigir, e seguir melhorando! Confiança e resiliência, não existe fórmula do sucesso, existe trabalho e persistência…

O futebol é resultado. Ao ter vitória tudo é lindo, quando não, esquece. Pedir desculpa a todos os torcedores por esse início ruim de temporada, e afirmar que iremos juntos mudar essa página. Sei que muitos vão falar, que o marinho só fala e não sei o que, mais a camisa do Fortaleza tem que está acima de gosto ou simpatia com jogador A, ou B. Só iremos sair do mau momento com união de todos".