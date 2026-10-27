FUTEBOL
Bahia e Vitória estão entre os times que não demitiram treinador em 2026
Apenas seis equipes da Série A estão com o mesmo técnico desde o início da temporada
O tempo médio de trabalho de um treinador no Brasil é de apenas oito meses, de acordo com um levantamento do Observatório de Futebol divulgado neste ano. Contudo, alguns times conseguem superar essa lógica e apostar no trabalho de longo prazo dos seus técnicos, como é o caso de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.
Os times da dupla BaVi estão entre os únicos que não demitiram seus treinadores em 2026. Além de Bahia e Vitória, apenas Palmeiras, Mirassol, Bragantino e Athletico Paranaense seguem com o mesmo treinador que iniciou a temporada.
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Ao todo, 20 técnicos já foram demitidos pelos clubes da Série A neste ano. O último deles foi Fernando Seabra, que deixou o comando do Coritiba, próximo adversário do Vitória, após emendar uma sequência de sete jogos sem vencer.
Treinadores mais longevos do Campeonato Brasileiro
- Abel Ferreira — Palmeiras: 5 anos, 11 meses e 27 dias
- Rogério Ceni — Bahia: 3 anos, 1 mês e 18 dias
- Rafael Guanaes — Mirassol: 1 ano, 7 meses e 14 dias
- Odair Hellmann — Athletico-PR: 1 ano, 5 meses e 6 dias
- Jair Ventura — Vitória: 1 ano, 1 mês e 3 dias
- Vagner Mancini — Red Bull Bragantino: 11 meses e 27 dias