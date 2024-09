Dorival Jr. tem WhatsApp clonado e bandido tenta enganar jogadores e narrador

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira - Foto: Kevork Djansezian / Getty Images

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, foi vítima de um golpe após ter seu WhatsApp clonado. O treinador registrou, nessa semana, um boletim de ocorrência em São Paulo contra o criminoso, que utilizou o aplicativo para pedir dinheiro aos jogadores e até para o narrador Galvão Bueno.

O mais inusitado foi a forma com que o comandante soube que estava sofrendo o golpe. O estelionatário estava arrecadando uma 'vaquinha' destinada às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Galvão Bueno estranhou o pedido de ajuda e entrou em contato com Dorival.

"Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse", disse o técnico ao 'Lance!'. Após o contato, o estafe do comandante alertou, pelo WhatsApp, outras personalidades do mundo da bola e pessoas próximas a respeito do golpista.

Dorival segue com os jogadores da seleção para as partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Equador, na sexta-feira, 6, e o Paraguai, na terça-feira, 10.