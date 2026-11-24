O Milan está interessado na contratação de Endrick, e promete chegar com os dois pés na porta. O clube italiano prepara uma oferta de 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 440 milhões, para tirar o atacante brasileiro do Real Madrid na janela de transferências de janeiro de 2027.

A informação foi divulgada pela rádio espanhola Cadena SER, que aponta a resistência do técnico José Mourinho como um dos principais obstáculos para a negociação.

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Apesar de ter recebido poucas oportunidades na equipe espanhola, Endrick continua sendo considerado uma peça importante para a composição do elenco. Mourinho não deseja perder o jogador no meio da temporada, especialmente pela necessidade de manter alternativas para o setor ofensivo.

O interesse do Milan acontece em meio às discussões sobre o futuro do brasileiro, que busca maior sequência de partidas, mas enfrenta forte concorrência no ataque do Real Madrid.

Segundo a rádio, representantes do jogador devem chegar a Madri nesta semana para conversar com a diretoria sobre sua situação no clube.

Endrick pelo Real Madrid - Foto: Divulgação I Real Madrid

Mourinho considera Endrick importante para o elenco

A possível transferência encontra resistência principalmente por parte do treinador do Real Madrid. De acordo com Manu Carreño, diretor do programa El Larguero, da Cadena SER, Mourinho considera arriscado liberar Endrick durante a temporada, mesmo que o atacante não esteja entre os jogadores mais utilizados.

Uma das principais preocupações do português está relacionada a Kylian Mbappé, principal referência ofensiva da equipe. Caso o francês sofra uma lesão, o treinador entende que Endrick pode ser uma alternativa importante para o ataque. A saída do brasileiro, portanto, diminuiria as opções disponíveis para substituir o titular.

O posicionamento demonstra que, embora tenha participação limitada nas partidas, Endrick continua nos planos da comissão técnica.

A situação coloca o Real Madrid diante de uma escolha entre preservar a profundidade do elenco ou avaliar uma proposta financeira significativa por um jogador que ainda não conquistou espaço regular entre os titulares.

Endrick e José Mourinho - Foto: JOSE BRETON | VIA AFP

Oferta de R$ 440 milhões provoca debate na Espanha

O valor que o Milan estaria disposto a investir também chamou atenção da imprensa espanhola. Os 70 milhões de euros representam uma quantia expressiva para a contratação de um atacante que, atualmente, não figura entre as primeiras opções do Real Madrid.

Durante a repercussão da notícia na Cadena SER, o comentarista Antonio Romero, que acompanha o cotidiano do clube espanhol, avaliou que a proposta merece ser analisada pela diretoria.

"Setenta milhões por um jogador que é o 19º ou 20º do elenco é uma oferta para levar em consideração", afirmou. Contratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro, o atacante ainda busca uma sequência consistente de jogos no Real Madrid, situação que alimenta especulações sobre uma possível transferência.

Endrick e Mbappé - Foto: JOSE BRETON/AFP

Representantes de Endrick devem se reunir com Real Madrid

A expectativa é de que o futuro do atacante comece a ser discutido nos próximos dias, e segundo a Cadena SER, representantes de Endrick devem desembarcar em Madri nesta semana para conversar com dirigentes do Real Madrid e avaliar o cenário para a janela de transferências de janeiro.

Apesar das informações sobre o interesse italiano, fontes do clube espanhol ouvidas pelo jornalista Antón Meana afirmaram que não têm conhecimento de qualquer intenção do brasileiro de deixar a equipe no curto prazo.

A rádio aponta que uma manifestação direta de Endrick pelo desejo de sair poderia alterar a posição da diretoria e abrir caminho para negociações. Até o momento, entretanto, não há indicação de que o atacante tenha solicitado sua transferência.

Por isso, mesmo com a possibilidade de uma oferta milionária, Mourinho permanece como um obstáculo importante para a concretização do negócio.

Endrick no banco do Real Madrid - Foto: BURAK AKBULUT/AFP

Endrick busca mais espaço após destaque na Seleção Brasileira

A especulação sobre o futuro do atacante acontece poucos dias depois de Endrick se destacar com a camisa da Seleção Brasileira. Na última terça-feira, 17, o jogador marcou um dos gols da vitória do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, no último amistoso da equipe em 2026.

Titular na partida, Endrick também participou de jogadas ofensivas importantes e aproveitou a oportunidade para demonstrar seu potencial em meio à disputa por espaço no Real Madrid.

Brasil e Singapura - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O brasileiro encerrou a Data Fifa valorizado pelo desempenho na Seleção, mas ainda precisa encontrar regularidade no futebol de clubes. O próprio José Mourinho já havia comentado a situação do atacante, destacando que os interesses do Real Madrid devem estar acima das necessidades individuais de qualquer jogador.

Nesse contexto, a possível proposta do Milan coloca em discussão o futuro de Endrick a poucos meses da abertura da janela de janeiro.