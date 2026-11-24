O Grande Prêmio de Las Vegas de 2026 foi emocionante, mas entrou para a história da Fórmula 1 por um dado em especial. A corrida registrou 352 ultrapassagens em apenas 50 voltas, representando um recorde absoluto nos 76 anos da categoria e chamando atenção principalmente pela diferença em relação à edição anterior, quando apenas 37 trocas de posição foram contabilizadas no mesmo circuito.

A mudança está diretamente relacionada ao novo regulamento técnico, mas também às características da pista norte-americana, que ampliaram significativamente a influência do vácuo sobre o desempenho dos carros.

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A marca superou com folga o recorde anterior da Fórmula 1, estabelecido no GP da Holanda de 2023, disputado sob chuva, quando foram registradas 186 ultrapassagens. O aumento, nesse caso, foi de 89,25%, enquanto o aumento em relação ao ano anterior em Vegas foi de impressionantes 951,35%.

Em Las Vegas, a quantidade de manobras foi quase dez vezes superior à registrada em 2025, última temporada do regulamento anterior. A comparação evidencia o impacto das mudanças introduzidas nos carros em 2026, especialmente na aerodinâmica e na utilização da energia elétrica.

O traçado de Las Vegas, com longas retas e temperaturas reduzidas durante a noite, criou condições particularmente favoráveis para que os pilotos permanecessem próximos uns dos outros e disputassem posições durante praticamente toda a prova.

Las Vegas registra quase dez vezes mais ultrapassagens que em 2025

Desde sua estreia no calendário da Fórmula 1, em 2023, o circuito de rua de Las Vegas apresenta números bastante diferentes de ultrapassagens a cada edição. Na primeira corrida, foram contabilizadas 181 manobras. Em 2024, o número caiu para 113, enquanto a edição de 2025 teve apenas 37 trocas de posição.

Com a implementação do novo regulamento técnico, a etapa de 2026 alcançou 352 ultrapassagens, estabelecendo uma diferença expressiva em relação às temporadas anteriores.

Ainda que o sistema de baterias dos carros de 2026 tenha contribuído para o aumento de ultrapassagens, o fator mais importante em Las Vegas foi a intensidade do vácuo. O fenômeno acontece quando um carro segue outro em alta velocidade e encontra menor resistência do ar, permitindo alcançar velocidades superiores nas retas.

Com o novo regulamento, os veículos ficaram mais leves e passaram a contar com soluções aerodinâmicas que favorecem a aproximação entre adversários. Em Las Vegas, esse efeito foi potencializado pelas características do traçado, especialmente por suas longas retas, uma delas com aproximadamente 1,9 quilômetro de extensão.

Circuito de Las Vegas - Foto: FIA

A influência do vácuo foi percebida ainda durante a classificação, quando o italiano Kimi Antonelli conseguiu a melhor volta ao permanecer próximo de Arvid Lindblad, aproveitando o ganho de velocidade nas retas para compensar o tempo perdido nas curvas.

A situação surpreendeu até Toto Wolff, chefe da Mercedes, que afirmou nunca ter observado um comportamento tão favorável do vácuo em condições semelhantes.

"Eu tenho 35 anos no automobilismo. Nunca vi vácuos funcionando quando você está um segundo e meio atrás do outro como um trem, porque normalmente você deveria ser tão penalizado nas curvas que as retas nunca compensam isso", disse.

"Mas por algum motivo, aqui parece funcionar. Descobrimos isso mais tarde que algumas das outras equipes, e eu não faço ideia de como esses tempos de volta vieram", declarou.

Antonelli, campeão mundial de 2026, não largou na primeira posição porque precisava cumprir uma punição, mas sua volta demonstrou o comportamento que também seria observado durante a corrida.

Aerodinâmica ativa e baterias aumentaram diferenças de velocidade

Outra característica determinante foi a utilização da aerodinâmica ativa, tecnologia introduzida pelo regulamento de 2026. O sistema permite modificar a posição das asas dianteira e traseira dos carros em determinados trechos, reduzindo a resistência aerodinâmica durante as retas.

Esse funcionamento, conhecido como modo reta, contribuiu para aumentar a velocidade dos veículos e potencializou o efeito do vácuo. Os pilotos que seguiam próximos de outros carros encontravam condições favoráveis para acelerar, enquanto aqueles que estavam isolados enfrentavam maior resistência do ar.

A situação atingiu inclusive o vencedor da corrida, Max Verstappen. Por permanecer na liderança durante boa parte da prova, sem outro carro à frente para aproveitar o vácuo, o holandês registrou a menor velocidade máxima entre os participantes, com 333 km/h.

Além da aerodinâmica, a gestão da bateria também teve influência importante. O regulamento atual exige que os pilotos administrem cuidadosamente a utilização da energia elétrica. Em pistas com retas muito longas, o acionamento do modo de ultrapassagem pode provocar um consumo elevado da carga disponível.

Mesmo após intervenções da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para limitar a recarga e reduzir diferenças excessivas de velocidade, o gerenciamento de energia continuou sendo um componente decisivo da disputa.

Pilotos passaram a correr em pelotões

A intensidade do vácuo provocou, assim, uma mudança na maneira como os pilotos administraram a corrida. Em vez de tentar abrir vantagem constantemente, muitos passaram a permanecer próximos dos adversários, economizando energia para os momentos decisivos.

A estratégia se aproximou daquela utilizada em outras modalidades, como as 500 Milhas de Indianápolis, na Indy, e algumas provas da Fórmula E. O francês Pierre Gasly, que terminou na quinta colocação, comparou a dinâmica da corrida ao ciclismo.

"Se você está liderando, pode pilotar o mais rápido que quiser, você não vai abrir vantagem. Em algum ponto na corrida eu estava pensando que isso parecia um pouco como o Tour de France", disse.

"Você precisa estar no pelotão e poupar suas pernas. Basicamente, foi o que fizemos. Estávamos nos poupando para o sprint final, administrando o motor para as últimas voltas", explicou.

O resultado foi uma prova em que os pilotos permaneceram agrupados durante boa parte das 50 voltas. Em determinado momento, os nove primeiros colocados estavam separados por apenas três segundos, condição que favoreceu as ultrapassagens e as disputas simultâneas.

Mesmo na liderança, a maior vantagem registrada ao longo da corrida foi de apenas 1,5 segundo. Isso aconteceu porque os carros que conseguiam assumir a primeira posição rapidamente perdiam a vantagem proporcionada pelo vácuo, permitindo que os adversários voltassem a se aproximar.

Corrida teve menos efeito "ioiô" do que outras etapas de 2026

O elevado número de ultrapassagens também reacendeu a discussão sobre a qualidade das disputas proporcionadas pelo novo regulamento. Nas primeiras corridas da temporada, diversas ultrapassagens aconteceram em razão das diferenças de carga das baterias.

Um piloto utilizava a energia elétrica disponível para superar o adversário, mas ficava vulnerável logo depois, quando a bateria perdia carga e o rival conseguia recuperar a posição.

Essa dinâmica passou a ser chamada de efeito "ioiô", por provocar trocas constantes de posições que parte dos pilotos considerava artificiais. Em Las Vegas, entretanto, o comportamento foi diferente.

Embora as baterias continuassem influenciando as disputas, a principal responsável pelas ultrapassagens foi a vantagem aerodinâmica proporcionada pelo vácuo. O britânico Lando Norris, segundo colocado na corrida, destacou essa diferença.

"Hoje não foi uma corrida simplesmente por causa da bateria. Foi uma corrida porque o vácuo é simplesmente enorme com o modo reta, e não é só por causa da bateria", afirmou.

O gerenciamento da energia elétrica passou a funcionar como uma ferramenta estratégica, especialmente nas disputas pelas primeiras posições. Max Verstappen, por exemplo, foi ultrapassado diversas vezes por George Russell no terceiro setor, mas conseguiu recuperar a liderança antes da reta principal ou na aproximação da primeira curva.

Assim, a escolha dos momentos de utilizar a bateria se tornou tão importante quanto a velocidade dos carros.

Temperatura da pista e safety car também favoreceram disputas

Além das características aerodinâmicas, outros fatores contribuíram para o recorde de ultrapassagens. O circuito de Las Vegas possui poucas curvas de alta velocidade, o que reduz a exigência sobre os pneus em comparação com outras pistas do calendário.

Como a prova acontece durante a noite, as temperaturas mais baixas também ajudam a diminuir o desgaste dos compostos. Essas condições permitiram que os pilotos permanecessem próximos dos adversários durante mais tempo, sem comprometer significativamente a durabilidade dos pneus.

Dessa forma, foi possível manter estratégias semelhantes às planejadas antes da largada, mesmo com disputas frequentes por posições. Outro elemento importante foi a entrada do safety car após uma colisão envolvendo Sergio Pérez e o brasileiro Rafael Câmara.

A neutralização levou praticamente todos os competidores aos boxes em momentos próximos, reduzindo as diferenças estratégicas entre eles. Mesmo que esse tipo de situação possa diminuir o número de disputas em determinadas corridas, em Las Vegas o efeito foi contrário, e os pilotos retornaram à pista agrupados, favorecendo novas ultrapassagens.

Recorde levanta debate sobre futuro da Fórmula 1

As 352 ultrapassagens registradas no GP de Las Vegas de 2026 demonstraram o potencial do novo regulamento para produzir corridas movimentadas, mas também levantaram questionamentos sobre a dinâmica das disputas.

Enquanto alguns pilotos consideraram a prova emocionante, outros apontaram dificuldades provocadas pelas diferenças de velocidade e pela impossibilidade de abrir vantagem mesmo quando estavam na liderança.

O resultado também evidenciou que a quantidade de ultrapassagens, por si só, não determina a qualidade de uma corrida. Em Las Vegas, entretanto, a combinação entre longas retas, aerodinâmica ativa, gerenciamento de energia, temperaturas baixas e a forte influência do vácuo produziu um cenário excepcional.

A corrida terminou com vitória de Max Verstappen, seguido por Lando Norris e outros pilotos que permaneceram próximos durante boa parte das 50 voltas, em uma disputa que se tornou referência para as discussões sobre o futuro técnico e esportivo da Fórmula 1.