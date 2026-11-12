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Jogador de gigante europeu faz suposta referência a grupo extremista

Atleta foi cobrado pela torcida e pode ser punido em sua seleção por conta do gesto

Gustavo Nascimento
Por
Comemoração de Felix Nmecha na vitória do Borussia Dortmund
Comemoração de Felix Nmecha na vitória do Borussia Dortmund - Foto: Ina Fassbender | AFP

O meio-campista Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, causou polêmica na Alemanha por uma suposta relação com um grupo cristão acusado de disseminar discursos homofóbicos. A questão veio à tona após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Elversberg, no último sábado, 7.

Nmecha marcou um dos gols do Dortmund na partida e, na comemoração, o jogador se ajoelhou, simulou retirar uma coroa da cabeça e a colocou no gramado. O gesto, conhecido como “The King's Return” (O retorno do Rei), está associado à comunidade religiosa Ballers in God.

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Fundada pelo ex-jogador John Bostock, a organização tem como objetivo incentivar atletas a divulgar a palavra de Deus por meio do futebol.

Organização reproduz discursos de ódio

No entanto, a situação gerou polêmica após uma investigação da emissora alemã ARD apontar que algumas ideias defendidas pela Ballers in God são homofóbicas e incluem outras formas de discurso de ódio. Entre as posições identificadas estão a classificação da homossexualidade como pecado.

Isso chegou à torcida do Borussia Dortmund, que criticou duramente o jogador. O departamento de torcedores do clube, inclusive, emitiu uma nota justificando que a crítica não é à fé de cada pessoa, mas sim “a redes religiosas que, sob o pretexto da fé, espalham uma visão de mundo na qual as pessoas são desvalorizadas ou excluídas”.

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Nmecha se manifestou nas redes sociais e classificou a repercussão como um mal-entendido. O jogador afirmou que a comemoração não tinha o objetivo de promover a si mesmo ou qualquer organização, mas de expressar sua fé em Jesus.

“Minha mensagem nunca foi sobre promover a intolerância, a discriminação ou o ódio em qualquer forma. Como cristãos, nossa mensagem é de amor e respeito por todos, independentemente de sua origem, daquilo em que acreditam ou de sua visão de mundo” escreveu.

Situação chegou na Seleção

O episódio será discutido com o jogador na seleção alemã. Rudi Völler, diretor da Federação Alemã de Futebol, afirmou que pretende conversar com Nmecha para compreender melhor o caso. O Borussia Dortmund também informou que terá uma conversa com o atleta após a Data Fifa.

“Há liberdade religiosa e liberdade de crença. Todos podem praticar sua fé até certo ponto. Naturalmente, vamos discutir isso com ele novamente, porque agora se tornou um assunto público. O mais importante em um tema assim é primeiro entendê-lo completamente”, declarou Völler ao podcast Kernes II.

Nmecha foi convocado para defender a Alemanha nos compromissos desta Data FIFA. A equipe enfrenta a Sérvia na sexta-feira, 13, e a Holanda na segunda-feira, 16, pela Liga das Nações.

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Tags

Borussia Dortmund homofobia religião

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