Jogador de gigante europeu faz suposta referência a grupo extremista

O meio-campista Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, causou polêmica na Alemanha por uma suposta relação com um grupo cristão acusado de disseminar discursos homofóbicos. A questão veio à tona após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Elversberg, no último sábado, 7.

Nmecha marcou um dos gols do Dortmund na partida e, na comemoração, o jogador se ajoelhou, simulou retirar uma coroa da cabeça e a colocou no gramado. O gesto, conhecido como “The King's Return” (O retorno do Rei), está associado à comunidade religiosa Ballers in God.

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Fundada pelo ex-jogador John Bostock, a organização tem como objetivo incentivar atletas a divulgar a palavra de Deus por meio do futebol.

Organização reproduz discursos de ódio

No entanto, a situação gerou polêmica após uma investigação da emissora alemã ARD apontar que algumas ideias defendidas pela Ballers in God são homofóbicas e incluem outras formas de discurso de ódio. Entre as posições identificadas estão a classificação da homossexualidade como pecado.

Isso chegou à torcida do Borussia Dortmund, que criticou duramente o jogador. O departamento de torcedores do clube, inclusive, emitiu uma nota justificando que a crítica não é à fé de cada pessoa, mas sim “a redes religiosas que, sob o pretexto da fé, espalham uma visão de mundo na qual as pessoas são desvalorizadas ou excluídas”.

Nmecha se manifestou nas redes sociais e classificou a repercussão como um mal-entendido. O jogador afirmou que a comemoração não tinha o objetivo de promover a si mesmo ou qualquer organização, mas de expressar sua fé em Jesus.

“Minha mensagem nunca foi sobre promover a intolerância, a discriminação ou o ódio em qualquer forma. Como cristãos, nossa mensagem é de amor e respeito por todos, independentemente de sua origem, daquilo em que acreditam ou de sua visão de mundo” escreveu.

Situação chegou na Seleção

O episódio será discutido com o jogador na seleção alemã. Rudi Völler, diretor da Federação Alemã de Futebol, afirmou que pretende conversar com Nmecha para compreender melhor o caso. O Borussia Dortmund também informou que terá uma conversa com o atleta após a Data Fifa.

“Há liberdade religiosa e liberdade de crença. Todos podem praticar sua fé até certo ponto. Naturalmente, vamos discutir isso com ele novamente, porque agora se tornou um assunto público. O mais importante em um tema assim é primeiro entendê-lo completamente”, declarou Völler ao podcast Kernes II.

Nmecha foi convocado para defender a Alemanha nos compromissos desta Data FIFA. A equipe enfrenta a Sérvia na sexta-feira, 13, e a Holanda na segunda-feira, 16, pela Liga das Nações.