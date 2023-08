Neymar visita CT do PSG e se despede dos antigos colegas de clube

Após sua contratação pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar fez uma visita ao CT do Paris Saint-Germain, localizado em Poissy, nesta quinta-feira, 17, para se despedir dos antigos colegas de equipe. O clube parisiense compartilhou nas mídias sociais os momentos da despedida do ex-camisa 10 do PSG.

Na segunda-feira, Neymar passou por avaliações médicas e formalizou a assinatura do contrato enquanto ainda estava em Paris. O clube saudita concordou em remunerar o jogador com um total de 320 milhões de euros (equivalente a R$ 1,7 bilhão) durante o período acordado.

O jogador brasileiro estava vinculado à equipe francesa até 2027. Essa aquisição representa a maior transação realizada por um clube não europeu na história do futebol.