SAF retira busto de Pelé da frente de estádio tradicional brasileiro

O busto de Pelé, que ficava na entrada do estádio do tradicional clube paulista, Juventus, na Rua Javari, foi retirado definitivamente do local durante os processos de reforma conduzidos pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

A peça de bronze, que homenageia o Rei do Futebol desde agosto de 2006, será levada para a sede social do Juventus. A retirada acontece em meio à transformação do estádio na futura Arena Javari, projeto conduzido pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

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O tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como Rua Javari, passa por uma série de intervenções após o retorno do clube à primeira divisão do Campeonato Paulista, depois de quase duas décadas.

Homenagem lembra gol histórico de Pelé

O busto foi instalado em reconhecimento ao gol marcado por Pelé na Rua Javari, em 1959, contra o próprio Juventus. O lance é considerado pelo ex-jogador o mais bonito de sua carreira, que contabilizou 1.283 gols.

Na ocasião, pelo Campeonato Paulista, o Rei recebeu a bola na entrada da área, aplicou três chapéus, nos defensores e no goleiro, e finalizou de cabeça para as redes. O Santos venceu a partida por 4 a 0, com três gols de Pelé e um de Dorval.

Durante décadas, o lance permaneceu apenas na memória de torcedores e moradores da região. A jogada, que ganhou contornos de folclore no futebol brasileiro, chegou a ser recriada por inteligência artificial no documentário The Most Beautiful Goal Never Seen (O Gol Mais Bonito Que Nunca Foi Visto).

Pelé participou da inauguração do busto

A homenagem foi inaugurada em agosto de 2006, em uma cerimônia que contou com a presença do próprio Pelé na Rua Javari. Na época, a movimentação de torcedores foi tão grande que o estádio ficou pequeno para receber o público interessado em acompanhar o momento.

"Não esperava uma recepção desse tipo. Parece até que eu marquei o gol ontem com a seleção brasileira", disse Pelé na ocasião.

Estádio da Juventus - Foto: Reprodução

Apesar do valor histórico da homenagem, a retirada do busto também encontra apoio entre setores da torcida grená. Parte dos torcedores associa a presença da peça ao período de dificuldades esportivas vivido pelo clube nos anos seguintes.

Dois anos após a instalação, o Juventus foi rebaixado à segunda divisão estadual e chegou a disputar a terceira divisão em meados da década de 2010.

Juventus prepara transformação da Rua Javari

Em maio de 2026, o Juventus conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2008. Na decisão da Série A2, a equipe venceu a Ferroviária e também garantiu o título da competição.

A nova fase do clube coincide com a chegada de investidores. No fim de 2025, o Grupo Contea Capital adquiriu 90% das ações do futebol do Juventus, por meio da SAF, com a promessa de investir R$ 480 milhões ao longo de dez anos.

Entre as primeiras mudanças anunciadas está a substituição do gramado natural por piso sintético. O projeto também prevê que o estádio receba shows e outros eventos, além das partidas de futebol.

Arena Javari - Foto: Reprodução

As obras devem transformar o espaço na Arena Javari e ampliar a capacidade das arquibancadas, que poderão receber até 11 mil torcedores. Também está prevista a instalação de refletores nas laterais, permitindo a realização de jogos no período noturno.

Mesmo com as mudanças estruturais, o projeto prevê a manutenção de referências históricas a jogadores que marcaram época no clube centenário.