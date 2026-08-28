Talisca desabafa com post enigmático em clima problemático na Turquia

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O meia-atacante Anderson Talisca, revelado nas categorias de base do Bahia, se pronunciou nas redes sociais depois de voltar a ficar em evidência na mídia graças à provável transferência ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador fez um comentário enigmático em meio às especulações com o Fenerbahçe, da Turquia.

As pessoas não são descartáveis para serem usadas e depois descartadas Anderson Talisca - Jogador do Fenerbahçe

A frase em tom misterioso não confirma nenhuma suposição, mas deixa diversas interpretações abertas no caso do brasileiro no futebol europeu. Talisca teve atuações de destaque na Liga dos Campeões da UEFA, sendo um dos artilheiros da fase classificatória, e ajudou a classificar o clube à etapa principal depois de 18 anos.

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Entenda a polêmica da saída

Apesar do bom desempenho esportivo, o alto salário do brasileiro era apontado como um dos fatores que poderiam facilitar uma eventual saída. De acordo com a imprensa turca, o jogador recebe aproximadamente e 6,6 milhões de euros brutos por temporada no Fenerbahçe.

A negociação também acontece em momento que a equipe precisa administrar a quantidade de jogadores estrangeiros no elenco. O Campeonato Turco permite no máximo 14 jogadores que não sejam elegíveis para representar a seleção nacional por clube.

O elenco do Fenerbahçe conta com 21 jogadores estrangeiros, e a conta já sobrou para Anderson Talisca no último compromisso do time na competição. Mesmo 100% fisicamente e à disposição, o brasileiro não foi relacionado para o jogo contra o Konyaspor.

O clube possui jogadores muito conhecidos em seu elenco: o goleiro Ederson, os zagueiros Aké, Skriniar, Diego Carlos e Rodrigo Becão, o lateral Nelson Semedo, os meio-campistas Kanté, Guendouzi e Asensio, além dos atacantes Greenwood e Romelu Lukaku.