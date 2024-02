Técnico do 'Barça' pede pés no chão e prega cautela contra Jacobina | A TARDE

O técnico Betinho, do Barcelona de Ilhéus, em entrevista concedida nesta sexta-feira, 26, avaliou a necessidade da equipe se manter concentrada mesmo vindo de um triunfo sobre o Vitória, que até a última rodada era líder do Campeonato Baiano. O comandante também projetou a partida diante do Jacobina, que vem de sequência negativa dentro da competição, neste sábado, 27, fora de casa.

“Existe a possibilidade de eles jogarem no nosso erro ou se atirarem ao ataque. Passo o máximo de informações possíveis aos atletas, mostro todas elas para, dentro do jogo, estarem preparados. Nosso momento de confiança é favorável para jogar fora e buscar pontuar”, sinalizou.

O técnico da Onça ainda fez sua análise em cima da vitória sobre o Rubro-Negro baiano e destacou a responsabilidade daqui para frente após tirar a liderança do Leão. “A vitória do meio de semana foi importante pelo que o grupo apresentou. Eu esperava e acreditava que eram capazes. Agora, o Jacobina vem de dois resultados ruins fora de casa e vencer a equipe que bateu o Vitória é um grande estímulo. Por isso precisamos é ter os pés no chão e saber que tem uma competição toda pela frente”, concluiu o treinador.