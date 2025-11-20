Time ideal? Jair Ventura diz que só fez alterações devido ao cansaço

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com retornos de jogadores importantes, o Vitória saiu de um time muito desfalcado diante do Botafogo para um elenco quase completo no empate sem gols com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 19, no Allianz Parque. Para Jair Ventura, ter mais alternativas no banco foi importante e o técnico acenou ter encontrado seu time ideal.

O esquema de três zagueiros tem sido a marca registrada do treinador desde que chegou no Barradão, mas os constantes desfalques o fizeram utilizar diferentes escalações. Na formação escolhida para enfrentar o Verdão, Jair voltou a escalar Renzo López, Willian Oliveira e Edu, atletas que eram reservas e foram ganhando espaço ao longo do trabalho.

"Sim, a gente ganha em velocidade com o Edu. Perdemos o pé esquerdo do Zé, mas ganhamos a velocidade do Edu. Foi a zaga que jogou contra o Inter e já tinha ido bem", analisou Ventura.



Devido ao bom desempenho no duelo adiantado da 37ª rodada, Jair Ventura chegou a dizer que nem teria feito substituições se não fosse o desgaste dos atletas. "A gente veio completo, tivemos mais alternativas para fazer substituições. Mas as substituições foram dentro de cansaço, porque o time estava muito encaixado. O time estava muito encaixado".

Se não fosse o cansaço, provavelmente eu não faria as mudanças. Jair Ventura - Técnico do Vitória

O onze inicial rubro-negro foi o seguinte: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick, Willian Oliveira, Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renzo López. Jair Ventura não deixou de elogiar os jogadores que entraram no decorrer da partida, mas ressaltou mais de uma vez sobre o encaixe dos titulares.

"Eles foram cansando e a gente foi fazendo as mudanças, aqueles que entravam também nos ajudaram. Mas como eu falei, a gente sofreu muito pouco e o time estava muito encaixado", analisou.

Time não poderá ser repetido

Jair Ventura terá problemas para enfrentar o Sport às 18h30 do próximo domingo, 23, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A. Willian Oliveira é desfalque certo por suspensão, enquanto Thiago Couto pode também ficar de fora por questões contratuais.

"Muito cedo ainda tempo para responder [se Thiago Couto poderá jogar]. A gente vai ter que conversar com o nosso presidente, o nosso departamento de futebol", pontuou Jair.

