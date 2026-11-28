PALMEIRAS TETRA
VÍDEO: Leila Pereira cumpre promessa e dança funk após título da Libertadores
Presidente do Palmeiras havia prometido comemorar com dança caso o clube conquistasse a taça
Mulher de palavra. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, havia prometido que dançaria funk caso o clube conquistasse o tetracampeonato da Copa Libertadores. Após levantar a taça, com a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado, 28, a dirigente se reuniu em uma roda com jogadores e membros da comissão técnica no gramado do estádio Centenário, em Montevidéu, e cumpriu a promessa.
Em entrevista após a conquista, Leila confirmou que dançou ao lado dos atletas e brincou sobre a escolha da música.
“Já cumpri a promessa, dancei funk, dancei com meus jogadores, com o Vitor Roque, com o Barboza, mas foi o funk família, mas eu dancei”, afirmou à Globo.
Confira o momento abaixo:
A presidente também aproveitou o momento para celebrar o título e deixar uma mensagem às mulheres. Leila se tornou a primeira mulher a conquistar a Libertadores como presidente de um clube.
“Sou campeã da Libertadores, a primeira mulher campeã da Libertadores de todos os tempos. Para vocês, mulheres, a gente pode o que nós quisermos. Eu ofereço esse título para vocês, para todas nós, mulheres. Nós não somos histéricas, não, histéricos são eles”, declarou.
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Durante a entrevista, Leila também parabenizou os jogadores, a comissão técnica, a diretoria e a torcida pela conquista continental. A presidente destacou o trabalho coletivo desenvolvido pelo clube.
“Estou extremamente feliz, extremamente honrada, orgulhosa do trabalho brilhante, não da presidente, da Leila Pereira, mas de toda a equipe que trabalha incansavelmente no Palmeiras. Isso foi a coroação de um trabalho de muito tempo, com muito profissionalismo, muita seriedade, muita credibilidade”, afirmou.
Com a vitória sobre o Estudiantes, o Palmeiras conquistou o tetracampeonato da Conmebol Libertadores e igualou o Flamengo como maior campeão brasileiro da história do torneio. Além dos dois clubes, Estudiantes e River Plate, ambos da Argentina, também somam quatro títulos.