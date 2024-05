Vini Jr. é criticado por jornal espanhol após deboche contra rival | A TARDE

Destaque do Real Madrid na vitória por 3 a 2 contra o Barcelona, o brasileiro Vinícius Júnior voltou a ser criticado pela mídia da Espanha. O atleta publicou um emoji de risada em um post que provocava Fermín López, do Barcelona, o suficiente para regar repercussão na imprensa do país.

>> Vini Jr se torna o brasileiro com mais gols na história de El Clássico

A postagem lembrava que Fermín imitou a comemoração de Bellingham, meio-campista do Real Madrid. Na ocasião, o atleta do Barça abriu os braços para a torcida merengue enquanto o clube da Catalunha ainda estava ganhando. O resultado se inverteu nos minutos finais, justamente com gol do meia inglês.

Vini Jr. é criticado por jornal espanhol após deboche contra rival | Foto: Reprodução

O jornal "Sport", da Catalunha, criticou Vini Jr. e chamou o brasileiro de "desrespeitoso". O periódico também comparou a publicação do brasileiro aos tratamentos que ele sofre de torcedores rivais. O atacante do Real Madrid é vítima constante de insultos racistas na Espanha.



“Vinicius Júnior, aquele que sempre reclama do tratamento que recebe de rivais e torcedores, mostrou falta de camaradagem e educação após a vitória do Real Madrid no clássico contra o Barça, ironizando Fermín”, publicou o jornal.