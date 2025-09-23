DANÇA DAS CADEIRAS
Vitória terá 4º técnico no ano, mas admite risco no excesso de trocas
Leão da Barra deve anunciar Jair Ventura nas próximas horas desta terça-feira, 23
Por João Grassi
Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e agora Jair Ventura. Em busca de fugir do rebaixamento, o Vitória está indo para o seu quarto técnico na mesma temporada. O novo comandante deve ser anunciado nas próximas horas desta terça-feira, 23, mas o próprio clube já reconheceu que o excesso de trocas pode ser negativo.
Em entrevista na zona mista após a derrota para o Fluminense, no último sábado, 20, Renato Kayzer havia comentado sobre a dificuldade em assimilar novas “ideias” com as mudanças de treinadores. A fala do atacante, inclusive, ocorreu antes do acerto com Ventura.
"Mexe, né. São ideias diferentes. A gente ainda tá tentando se enquadrar no estilo do Rodrigo [Chagas]. Muita mudança atrapalha e a gente estava tendo uma alta com o [Fábio] Carille e acabamos sofrendo um revés que foi muito ruim para nós [8 a 0 contra o Flamengo]. Agora, como falei, é durante a semana ajustar o que continuamos errando e tentar buscar os resultados", opinou.
Durante entrevista coletiva na efetivação de Chagas, o executivo de futebol Gustavo Vieira também havia falado sobre o processo de mudanças no comando. O dirigente, que chegou no Leão no fim de maio, já na reta final da passagem de Carpini, avaliou que trocar de técnico é um “trauma interno” para o clube.
"Óbvio que trocar treinador não é o ideal, é um trauma interno. Você evidencia divergências, tem que reorganizar as coisas, assume uma posição de risco em relação a algo que não controla, aposta em algum resultado de curto prazo que não é garantido. É um estresse, mas é inevitável. As trocas foram no momento adequado, e nós estamos encontrando as soluções adequadas ao nosso ver", indicou o diretor.
Leia Também:
Esta será a segunda vez que o Vitória terá quatro treinadores em uma temporada durante a gestão do presidente Fábio Mota. No ano de 2022, o Leão da Barra foi comandado por Dado Cavalcanti, Geninho, Fabiano Soares e, por fim, João Burse.
A boa notícia para a torcida rubro-negra é que o final daquela temporada foi positivo, já que Burse comandou o time à uma arrancada rumo ao acesso na Série C. Jair Ventura também terá o objetivo de engatar uma recuperação relâmpago no Brasileirão, mas dessa vez o desafio será maior por se tratar da Série A.
Próximo compromisso
Com Jair Ventura, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 28, às 11h, para enfrentar o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes