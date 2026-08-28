Fim do mês apertou? Faça esse macarrão cremoso com frango de 5 ingredientes

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Quando o orçamento está apertado, aproveitar os ingredientes que já estão na geladeira pode render pratos deliciosos e evitar desperdícios. Um bom exemplo é o macarrão à parisiense, receita cremosa que combina massa, frango desfiado e ervilhas.

A preparação é simples, leva ingredientes fáceis de encontrar e ainda pode ser feita com sobras de frango assado ou cozido. É uma alternativa prática para transformar o que já tem em casa em uma refeição saborosa.

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Macarrão à parisiense

Rendimento: aproximadamente 2 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Nível de dificuldade: Fácil

Ingredientes

½ pacote de talharim

1 colher de sopa de manteiga

½ xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de frango desfiado

1 cebola picada

½ lata de ervilhas (100 g)

1 lata de creme de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque água com sal em uma panela e cozinhe o talharim até ficar al dente. Depois, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o frango desfiado e misture bem. Em seguida, adicione o leite e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe cozinhar por alguns minutos, até o molho ficar bem incorporado. Junte o macarrão ao molho e misture delicadamente. Por último, acrescente as ervilhas, misture e sirva ainda quente.

Dica: essa é uma ótima receita para aproveitar aquele frango que sobrou de outra refeição. Se quiser, também pode acrescentar outros ingredientes que já estejam na geladeira, como milho ou cenoura.