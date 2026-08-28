RÁPIDO E BARATO
Fim do mês apertou? Faça esse macarrão cremoso com frango de 5 ingredientes
Massa cremosa leva poucos ingredientes e é uma opção econômica para o fim do mês
Quando o orçamento está apertado, aproveitar os ingredientes que já estão na geladeira pode render pratos deliciosos e evitar desperdícios. Um bom exemplo é o macarrão à parisiense, receita cremosa que combina massa, frango desfiado e ervilhas.
A preparação é simples, leva ingredientes fáceis de encontrar e ainda pode ser feita com sobras de frango assado ou cozido. É uma alternativa prática para transformar o que já tem em casa em uma refeição saborosa.
Macarrão à parisiense
- Rendimento: aproximadamente 2 porções
- Tempo de preparo: 30 minutos
- Nível de dificuldade: Fácil
Ingredientes
- ½ pacote de talharim
- 1 colher de sopa de manteiga
- ½ xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de frango desfiado
- 1 cebola picada
- ½ lata de ervilhas (100 g)
- 1 lata de creme de leite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Coloque água com sal em uma panela e cozinhe o talharim até ficar al dente. Depois, escorra e reserve.
- Em outra panela, derreta a manteiga e refogue a cebola até começar a dourar.
- Acrescente o frango desfiado e misture bem. Em seguida, adicione o leite e o creme de leite.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe cozinhar por alguns minutos, até o molho ficar bem incorporado.
- Junte o macarrão ao molho e misture delicadamente.
- Por último, acrescente as ervilhas, misture e sirva ainda quente.
Dica: essa é uma ótima receita para aproveitar aquele frango que sobrou de outra refeição. Se quiser, também pode acrescentar outros ingredientes que já estejam na geladeira, como milho ou cenoura.