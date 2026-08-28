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RÁPIDO E BARATO

Fim do mês apertou? Faça esse macarrão cremoso com frango de 5 ingredientes

Massa cremosa leva poucos ingredientes e é uma opção econômica para o fim do mês

Iarla Queiroz
Por
Macarrão à parisiense
Macarrão à parisiense - Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE | Imagem gerada por IA

Quando o orçamento está apertado, aproveitar os ingredientes que já estão na geladeira pode render pratos deliciosos e evitar desperdícios. Um bom exemplo é o macarrão à parisiense, receita cremosa que combina massa, frango desfiado e ervilhas.

A preparação é simples, leva ingredientes fáceis de encontrar e ainda pode ser feita com sobras de frango assado ou cozido. É uma alternativa prática para transformar o que já tem em casa em uma refeição saborosa.

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Macarrão à parisiense

  • Rendimento: aproximadamente 2 porções
  • Tempo de preparo: 30 minutos
  • Nível de dificuldade: Fácil

Ingredientes

  • ½ pacote de talharim
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • ½ xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de frango desfiado
  • 1 cebola picada
  • ½ lata de ervilhas (100 g)
  • 1 lata de creme de leite
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  1. Coloque água com sal em uma panela e cozinhe o talharim até ficar al dente. Depois, escorra e reserve.
  2. Em outra panela, derreta a manteiga e refogue a cebola até começar a dourar.
  3. Acrescente o frango desfiado e misture bem. Em seguida, adicione o leite e o creme de leite.
  4. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe cozinhar por alguns minutos, até o molho ficar bem incorporado.
  5. Junte o macarrão ao molho e misture delicadamente.
  6. Por último, acrescente as ervilhas, misture e sirva ainda quente.

Dica: essa é uma ótima receita para aproveitar aquele frango que sobrou de outra refeição. Se quiser, também pode acrescentar outros ingredientes que já estejam na geladeira, como milho ou cenoura.

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gastronomia Receita simples

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