Garrafinha de água sempre por perto, boné na cabeça e um olho no relógio para fugir do sol a pino. Para quem convive com a enxaqueca, aproveitar o verão exige uma pequena logística, e muita atenção aos sinais do corpo. Com os termômetros lá no alto, a combinação de calor, exposição solar e agenda cheia de passeios e festas costuma pesar na cabeça de quem é suscetível.

A influenciadora Camila Cerqueira conhece bem este enredo. Ela não tem dúvidas sobre o efeito da estação. "Esse período de calor é um super gatilho para minha crise de enxaqueca", conta. "Minhas dores ficam muito mais fortes e frequentes".

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de encontrar o tratamento certo, as crises eram tão constantes que mexiam com o humor, com a produtividade e com a vida como um todo. A última durou 13 dias. Por isso, a hidratação virou obrigação.

Para a advogada Luzimara Santana, o problema chegou a ocupar dois terços do calendário. "Em um mês eu tinha 20 dias de dor", lembra. Não era aquela dor que vai embora com um comprimido, afirma, às vezes, durava três ou quatro dias. Como trabalha muito diante de telas, o impacto era imediato. "A tela incomodava, a claridade incomodava, tudo incomodava". A irritação, diz, chegava também à vida em casa com a filha, aos estudos e ao trabalho.

No feriado prolongado, numa viagem para uma região de praia, o calor mais forte cobrou a conta: foram quinta, sexta e sábado com dor, e o alívio só veio na volta para casa.

"Eu já acordo com dor de cabeça, com enxaqueca", relata. A água entra nessa equação. "Quando eu bebo menos água, a dor vem mais forte e demora de passar mesmo com a medicação".

Até a academia, que ela gosta de frequentar, entra na lista de perdas quando o termômetro sobe. "A cabeça fica mais pesada, o corpo fica mais mole", descreve. Em alguns dias de dor, nem consegue ir.

O caminho até aqui teve idas e vindas. Luzimara já havia feito tratamento controlado para enxaqueca, mas, quando melhorou, acabou negligenciando. Há cerca de um ano, as dores fortes voltaram e nenhum remédio dava jeito. Foi um susto na família, quando a mãe teve um princípio de AVC isquêmico, que a levou ao consultório médico. Na sequência, marcou consulta para si e ouviu o diagnóstico de enxaqueca crônica.

Para Camila, o bloqueio dos nervos cranianos, feito depois daquela crise de 13 dias, trouxe, nas palavras dela, um "alívio instantâneo". "Depois disso, nunca mais tive uma crise tão longa", afirma. Hoje, toma medicação todos os dias, mantém a hidratação em dia e evita a exposição prolongada ao sol. "Percebo que quando não me hidrato bem, logo começa uma crise".

Camila Cerqueira não tem dúvidas sobre o efeito do verão - Foto: Arquivo Pessoal

Tratamentos

Para Luzimara, a neurologista Priscila Leite apresentou três caminhos: o bloqueio, o botox e a medicação. Durante as crises, o bloqueio traz melhora praticamente instantânea; a primeira sessão de botox foi há quase um mês. "Hoje, minhas crises estão bem controladas", conta a advogada. "Sinto dores, mas não são tão intensas como antes". Já o remédio que toma ao sentir dor é, nas palavras dela, "praticamente um milagre".

Priscila Leite apresentou três caminhos para melhorar as enxaquecas - Foto: Carolina Guerreiro | Divulgação

A rotina, porém, segue ajustada ao clima. Luzimara evita a praia: quando vai, escolhe às 7h da manhã para voltar antes das 10h, mas nem sempre dá certo. "O dia já amanhece com sol quente". Camila, que é "apaixonada por praia", não abre mão do passeio, mas aposta em bonés, chapéus e, claro, na garrafinha de água ao lado.



Do lado da nutrição, o recado é de equilíbrio, não de medo. A nutricionista Geovanna Carneiro resume quatro cuidados principais: hidratação, regularidade alimentar, atenção ao álcool e observação dos sinais do próprio corpo. "Durante o verão, você não precisa ter medo de fazer as coisas, só precisa tomar algumas medidas que podem te ajudar a não desencadear uma possível enxaqueca", diz.

As temperaturas elevadas aumentam a transpiração, e a desidratação pode favorecer ou intensificar a dor em quem já é suscetível. A neurologista Priscila Leite é direta: "Na minha experiência clínica, a desidratação é o fator que merece maior atenção durante o verão baiano".

Segundo ela, as férias mudam a rotina e muita gente esquece de beber água. A orientação é tomar líquido ao longo do dia, sem esperar a sede chegar, e incluir frutas hidratantes. Para Geovanna, esses cuidados pesam ainda mais quando o calor se soma a estresse e noites mal dormidas.

O jejum prolongado merece atenção especial. Para Geovanna, é um dos principais fatores associados ao desencadeamento de uma crise, e é comum no verão, quando se passa o dia na praia, em passeios e festas e a comida fica para depois.

Ela recomenda não sair de casa sem café da manhã, evitar passar a tarde só com bebida alcoólica e levar lanches práticos: frutas, sanduíches, castanhas em porções individuais e, claro, água.

Nutricionista Geovanna Carneiro resume quatro cuidados principais - Foto: Arquivo Pessoal

E o chocolate? A nutricionista esclarece que não existe lista universal de alimentos proibidos e que a ciência ainda não apresenta resultados consistentes sobre o tema. Há ainda o chamado desejo alimentar premonitório: a vontade de comer chocolate, por exemplo, pode surgir antes de a crise começar. Nesse caso, o alimento seria consequência da fase inicial da enxaqueca, não necessariamente a causa. A dica é investigar padrões individuais, observando frequência, quantidade, o que foi consumido e o contexto.



Dormir bem, evitar sol em excesso, fazer pausas em atividades prolongadas e não ignorar os primeiros sinais de uma crise completam a receita. "Nós não precisamos transformar o verão em uma rotina rígida de horários, mas é importante evitar que essa diversão comprometa o nosso bem-estar", resume Geovanna.

