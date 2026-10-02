Brinquedo que virou febre no Brasil é alvo de recall nos EUA

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A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC) dos Estados Unidos determinou o recall de pelo menos 37 mil unidades dos brinquedos “Crazy Squid Ball” e “Squishy Dumpling”, conhecidos popularmente no Brasil como brinquedos relaxantes.

Segundo o órgão americano, os produtos contam com bolinhas de água que se expandem mais do que o permitido, o que pode representar um risco mortal de ingestão, provocando asfixia e obstrução intestinal em crianças. A ingestão pode causar desconforto severo, vômitos, desidratação e risco de morte.

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O recolhimento dos brinquedos foi anunciado nesta quinta-feira, 1º, e envolve os modelos Squishy Dumpling e Crazy Squib Ball. O Squishy Dumpling, de modelo 3655, vem em diferentes cores translúcidas, tem glitter e bolinhas de gel, contém um rosto de desenho animado e são embalados em um recipiente de plástico bege em formato de cesto de bambu.

Já os Crazy Squib Balls, modelo 3984, vêm em diversas cores translúcidas e contêm glitter e bolinhas de gel. Os brinquedos são embalados individualmente em uma rede branca.

A CPSC orientou que os pais impeçam os filhos de usar os brinquedos e entrem em contato com a ABC Trading para solicitar o reembolso. Os consumidores também devem escrever “RECOLHIDO” com caneta permanente no brinquedo, descartá-lo e enviar uma foto do produto para o e-mail [email protected].