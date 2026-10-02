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ACIDENTE

Repórter e cinegrafista são atropelados durante entrada ao vivo

Equipes de emergência foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa de jornalistas em entrevista
Imagem ilustrativa de jornalistas em entrevista - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma repórter e um cinegrafista foram atropelados enquanto faziam uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 2, em Monterrey, no México.

Identificados pela imprensa local como Alma de la Rosa e Cristo Morales, os profissionais trabalhavam em uma reportagem sobre os transtornos provocados pelas chuvas na região quando foram atingidos por uma caminhonete.

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Socorro prestado

Equipes de emergência foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Cristo Morales precisou ser imobilizado antes de ser levado para uma unidade de saúde. Já Alma de la Rosa conseguiu caminhar até a ambulância, com auxílio dos socorristas.

Os dois foram encaminhados para um hospital. Conforme informações divulgadas pela imprensa mexicana, eles não correm risco de morte.

O motorista da caminhonete foi detido após o atropelamento. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades locais.

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Tags

atropelamento jornalistas méxico transmissão ao vivo

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