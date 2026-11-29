MUNDO
Justiça de Israel pedirá, pela 1ª vez, pena de morte para um palestino
O palestino é acusado de ter matado um colono franco-israelense
Por AFP
O Exército de Israel anunciou, neste domingo, 29, que a Promotoria Militar pedirá a pena de morte para um palestino acusado de ter matado um colono franco-israelense, na primeira aplicação de uma lei que permite essa medida.
As informações são da AFP
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Em um comunicado, o Exército informou à família de Netanel Choukroun, morto a tiros em meados de setembro, no centro da Cisjordânia, que a Promotoria Militar apresentará, na segunda-feira, uma denúncia com base nessa nova lei.