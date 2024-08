“Não representa o povo”, diz Casa Branca sobre eleições na Venezuela

Maduro acusa a oposição de planejar não reconhecer os resultados para desencadear atos de violência - Foto: Federico Parra/AFP

A Casa Branca também se pronunciou sobre as eleições presidenciais da Venezuela. Em nota, a presidência dos Estados Unidos, administrada por Joe Biden, pediu mais transparência no processo eleitoral e afirmou que a recondução de Nicolás Maduro à cadeira do Executivo “não representa a vontade do povo”.

“Continuamos a apelar às autoridades eleitorais da Venezuela para que divulguem resultados de votação completos, transparentes e detalhados, inclusive por assembleia de voto. Isto é especialmente crítico dado que há sinais claros de que os resultados eleitorais anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela não refletem a vontade do povo venezuelano, tal como foi expressa nas urnas em 28 de julho”, diz um trecho da nota divulgada nesta terça-feira, 30.

O CNE, por sua vez, condecora Maduro como vencedor do pleito com 51,2% dos votos nas urnas contra 44% de González, após a abertura das urnas realizada na madrugada de segunda, 29, pelo horário de Brasília.

O governo norte-americano, contudo, ainda garantiu que está “monitorando” a situação no país e se posicionou a favor das “aspirações democráticas”.

“Os Estados Unidos estão ao lado das aspirações democráticas do povo venezuelano, apoiando nomeadamente o seu direito de expressar as suas opiniões livremente e sem represálias”, acrescenta.

Assim como a Casa Branca, o presidente Lula (PT) também se posicionou sobre o impasse no pleito venezuelano. O petista defende que sejam apresentadas as atas de votação. O mandatário ainda classificou como “normal” o embate entre os candidatos sobre o resultado do pleito.

“É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na Justiça o processo. E vai ter uma decisão, que a gente tem que acatar”, disse Lula.

Na tarde desta terça, 30, Biden e Lula conversaram por telefone sobre o assunto.