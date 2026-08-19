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CRISE CLIMÁTICA

Onda de calor deixa mais de 7,3 mil mortes em excesso na França em 2026

Autoridades sanitárias registram alta de óbitos em domicílios e em idosos acima de 75 anos

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Equipes do DFCI trabalham para apagar brasas em uma floresta durante um incêndio em Luglon, no sudoeste da França
Equipes do DFCI trabalham para apagar brasas em uma floresta durante um incêndio em Luglon, no sudoeste da França - Foto: GAIZKA IROZ/AFP

A França vive uma das piores crises climáticas da sua história recente, com o balanço provisório de 7.300 mortes em excesso acumuladas no verão de 2026. Apenas entre os dias 3 e 22 de julho, as autoridades sanitárias do país confirmaram 1.243 novos óbitos adicionais registrados em meio a temperaturas extremas.

O cenário é reflexo do início de verão mais quente já documentado na Europa Ocidental, impulsionado pelas mudanças climáticas que acumulam secas Severas e incêndios florestais pela região.

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Desde meados de junho, a França metropolitana já contabiliza 52 dias sob o impacto direto de ondas de calor contínuas.

A sequência de picos térmicos alterou a rotina de cidades inteiras e sobrecarregou os sistemas de saúde. O episódio atual de altas temperaturas já é o segundo mais longo já enfrentado pelo país, superado apenas pela marca histórica de 23 dias seguidos atingida em julho de 1983.

O impacto da alta do calor gerou desdobramentos diretos no perfil de mortalidade mapeado pelo Ministério da Saúde francês:

  • Forte impacto em idosos: Cerca de 75% dos óbitos em excesso registrados em julho foram de pessoas com 75 anos ou mais;
  • Ampla faixa etária: A elevação da taxa de mortalidade também afetou pessoas em todas as faixas a partir dos 45 anos;
  • Alta em domicílios: Embora asilos e hospitais tenham registrado picos de atendimento, a maioria das mortes adicionais ocorreu na casa das próprias vítimas.

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Pior do que o calor de 2003

As 1.243 mortes notificadas no episódio de julho somam-se a outros 5.764 óbitos computados na onda do fim de junho — período que apresentou intensidade superior ao histórico trágico de agosto de 2003, quando 15 mil pessoas morreram na França.

"Trata-se de um monitoramento contínuo de mortalidade por todas as causas enquanto o país atravessa episódios críticos e sequenciais de calor", sinalizou em nota a agência de saúde Santé Publique France.

Antes do pico do verão, um primeiro evento de calor extremo registrado no final de maio já havia deixado 300 mortos. O Governo francês mantém o estado de alerta máximo na infraestrutura hospitalar e prevê divulgar o balanço consolidado de vítimas da temporada no mês de outubro.

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  • Esta imagem mostra uma casa queimada, atingida pelo incêndio florestal que varreu a região de Gironde, em Le Porge, no sudoeste da França
  • Aeronaves de combate a incêndios Canadair CL-415 da Segurança Civil francesa decolam do Lago Arjuzanx após o lançamento de água durante um incêndio florestal na floresta de Landes, em Arjuzanx, no sudoeste da França
  • Esta imagem mostra um carro queimado, atingido pelo incêndio florestal que varreu a região de Gironde, em Le Porge, no sudoeste da França, em 15 de agosto de 2026.
  • Um bombeiro joga água em uma floresta durante um incêndio florestal em Luglon, no sudoeste da França
  • Bombeiros se preparam para encher o tanque de água durante um incêndio florestal em Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026
  • Esta fotografia mostra fumaça subindo de uma área florestal queimada após um incêndio florestal perto de Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026.
  • Bombeiros criam aceiros em uma floresta próxima a uma fazenda para impedir a propagação de um incêndio florestal em Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026.
  • Bombeiros criam aceiros em uma floresta próxima a uma fazenda para impedir a propagação de um incêndio florestal em Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026.
  • Um bombeiro inicia uma queima tática em uma floresta próxima a uma fazenda para impedir a propagação de um incêndio florestal perto de Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026.
  • Bombeiros criam aceiros em uma floresta próxima a uma fazenda para impedir a propagação de um incêndio florestal em Luglon, no sudoeste da França, em 16 de agosto de 2026.
  • O primeiro-ministro francês Sebastien Lecornu, ladeado pelo ministro do Interior da França, Laurent Nunez (à esquerda), e pelo ministro da Habitação da França, Vincent Jeanbrun (à direita), fala durante uma coletiva de imprensa
  • Carros passam sob um painel com a mensagem "Alerta de poluição – limite de velocidade reduzido em 20 km/h" na rodovia A31 em Bertrange, no nordeste da França, em 18 de agosto de 2026.
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Tags

crise climática europa frança onda de calor

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