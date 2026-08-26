Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA INTERNACIONAL

Tragédia em maternidade: 14 recém-nascidos morrem após incêndio

Fumaça densa tomou conta do prédio após pane elétrica; governo abre investigação oficial

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Um homem carrega o corpo de um recém-nascido que morreu após um incêndio no hospital
Um homem carrega o corpo de um recém-nascido que morreu após um incêndio no hospital - Foto: AAMIR QURESHI/AFP

Um incêndio de grandes proporções atingiu a maternidade do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas (PIMS), em Islamabad, provocando a morte de 14 recém-nascidos. A tragédia foi provocada por uma falha elétrica em um aparelho de ar-condicionado no terceiro andar do complexo hospitalar.

A fumaça densa tomou conta rapidamente do setor de saúde materna e pediátrica, desencadeando cenas de pânico e desespero entre familiares e funcionários que tentavam resgatar as crianças.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, determinou a abertura imediata de uma investigação oficial para apurar as responsabilidades pelo incidente.

Testemunhas e familiares que estavam no local relataram momentos de terror durante a evacuação. A porta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal estava trancada no momento em que o fogo começou, o que dificultou a retirada ágil dos recém-nascidos.

Sobreviventes e parentes das vítimas apontaram falhas graves na logística de emergência do hospital e demorada resposta das equipes de socorro:

  • Bloqueio de saídas: Testemunhas afirmaram que seguranças do hospital tentaram impedir a saída das pessoas durante os primeiros minutos de pânico;
  • Acesso forçado: A população precisou quebrar portas e janelas de vidro para tentar retirar pacientes presos pela fumaça preta;
  • Demora no socorro: Familiares relatam que os bombeiros e equipes de resgate levaram até duas horas para assumir o controle do local.

Leia Também:

MUNDO

Governo dos EUA deve revogar vistos de quem pediu asilo; entenda
Governo dos EUA deve revogar vistos de quem pediu asilo; entenda imagem

FENÔMENO CULTURAL

Cavalos de pau e saltos reais: esporte inusitado ganha a França
Cavalos de pau e saltos reais: esporte inusitado ganha a França imagem

MUNDO

Menina de 8 anos morre após infecção por ‘ameba comedora de cérebro’
Menina de 8 anos morre após infecção por ‘ameba comedora de cérebro’ imagem

Comissária diz que socorristas foram rápidos

Apesar das críticas sobre o atraso, a comissaria-chefe de Islamabad garantiu que policiais e socorristas chegaram rapidamente para conter as chamas.

A tragédia gerou forte comoção no país e mobilizou órgãos internacionais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) emitiu nota cobrando a revisão e o fortalecimento urgente das normas de prevenção contra incêndios em instalações de saúde do Paquistão.

"Corremos para salvar nossas vidas com fumaça preta por todos os lados. Graças a Deus meu bebê está a salvo", desabafou a paciente Shagufta Parveen ao deixar o local com o filho de 10 dias nos braços.

Sinistros estruturais e incêndios em edifícios públicos são frequentes no país asiático, impulsionados pela fiscalização ineficaz das leis de segurança e do descumprimento de códigos básicos de construção.

/ 8
  • Uma mãe reage após a morte de seu filho em decorrência de um incêndio na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Trabalhadores removem cacos de janelas quebradas após um incêndio na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Equipes de segurança montam guarda após um incêndio na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Pessoas enlutadas estão sentadas ao lado do caixão de uma criança enquanto são transportadas em uma ambulância, após um incêndio ocorrido na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Equipes de segurança posicionam-se junto a uma entrada após um incêndio na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Um homem consola um pai enlutado (ao centro) enquanto o caixão de seu filho é transportado após um incêndio na ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Policiais transferem um caixão contendo uma criança para uma ambulância após um incêndio na ala de saúde materno-infantil do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
  • Policiais observam a cena através de janelas quebradas após um incêndio ocorrido do lado de fora da ala de Saúde Materno-Infantil (MCH) do Hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, em 26 de agosto de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Maternidade paquistão recém-nascida

Relacionadas

Mais lidas