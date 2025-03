Prefeitura de Feira pede à Câmara que autorize empréstimo de R$ 200 mi

Objetivo do empréstimo é financiar obras estruturantes na cidade - Foto: Divulgação

Um projeto apresentado nesta quarta-feira, 12, pela Prefeitura de Feira de Santana à Câmara Municipal, solicita autorização para efetuar uma operação de crédito no valor de R$ 200 milhões. A matéria vai ser encaminhada para o parecer das comissões competentes, especialmente a de Finanças e Orçamento.

O objetivo do empréstimo, de acordo com o projeto entregue pelo secretário municipal de Planejamento Carlos Brito, ao presidente do Legislativo, vereador Marcos Lima (UB), é financiar obras estruturantes na cidade. Em destaque, a avenida Fraga Maia, que deve ser prolongada até a BR 116 Norte, nas proximidades da entrada da Matinha, a requalificação da avenida Tomé de Souza e a duplicação da avenida Artêmia Pires.

Para a zona rural, a previsão é recuperar ruas que sofrem nos períodos chuvosos, como as vias de acesso às comunidades de Carro Quebrado e Ovo da Ema. Além disso, o plano prevê a requalificação de pelo menos sete rotas vicinais, que ligam comunidades às estradas principais. A estrada do Besouro, que liga bairros da região Norte da cidade ao distrito de Maria Quitéria, é uma das vias a serem beneficiadas.

De acordo com Carlos Brito, o empréstimo também vai possibilitar a execução de obras no setor de macrodrenagem. Sendo assim, a Secretaria planeja implementar um sistema de prevenção de cheias e enchentes, incluindo um cadastro para monitoramento e alertas à população.

“A ideia é que as pessoas sejam avisadas previamente em seus celulares para que possam se preparar e adotar as medidas cabíveis, como tem acontecido nas grandes cidades", finalizou Brito.