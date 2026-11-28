Da união de três vozes, diferentes histórias e uma paixão em comum pela música brasileira, nasceu um projeto que ultrapassou as expectativas dos próprios criadores e conquistou reconhecimento internacional. Entre o som da sanfona, a cadência do piseiro e as influências da MPB, João Gomes, Mestrinho e JotaPê transformaram um encontro entre amigos no Dominguinho, uma celebração das raízes e da diversidade musical do país. Neste sábado, 28, o trio leva essa mistura de ritmos à Arena Fonte Nova, em Salvador.

A capital baiana, inclusive, já faz parte da trajetória do projeto. Foi no Centro Histórico da cidade que os artistas gravaram o segundo volume do Dominguinho, aprofundando uma conexão que agora ganha um novo capítulo diante do público. Em entrevista ao portal A TARDE, o trio falou sobre essa relação com Salvador, o crescimento inesperado da parceria, os desafios enfrentados pela música nordestina e a possibilidade de participar do São João e do Carnaval de 2027.

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O sucesso, no entanto, não fazia parte de um planejamento ambicioso. O que começou com a vontade de reunir amigos e compartilhar referências musicais ganhou novos públicos, chegou a grandes palcos e alcançou uma dimensão que surpreendeu os próprios artistas.

“O Dominguinho nasceu de uma vontade muito sincera de fazer música, de juntar amigos e cantar aquilo que a gente ama. Não existia uma expectativa de chegar tão longe. Quando começamos a ver públicos diferentes cantando juntos, os shows crescendo e a música chegando a lugares que nem imaginávamos, entendemos que tinha algo muito especial acontecendo”, contou João Gomes.

A repercussão também ultrapassou as fronteiras brasileiras. Premiado no Grammy Latino, o projeto passou a representar, para seus integrantes, uma oportunidade de ampliar a visibilidade do forró e reconhecer a contribuição de artistas que abriram caminhos para as novas gerações.

“O Grammy é uma conquista que nos enche de orgulho, principalmente porque estamos falando de um projeto que valoriza a música de raiz e a obra de Dominguinhos. Mas faço questão de lembrar que existe uma história muito grande por trás de tudo isso. Muitos mestres construíram esse caminho e nem sempre tiveram o reconhecimento que mereciam”, afirmou Mestrinho.

Raízes soteropolitanas

O cantor João Gomes - Foto: Divulgação

Mais do que uma parada na agenda de apresentações, Salvador ocupa um lugar na construção musical do Dominguinho. A escolha do Centro Histórico para a gravação do segundo volume aproximou o projeto das referências culturais da Bahia, estado que reúne diferentes tradições musicais e mantém uma relação histórica com o forró.

Para João Gomes, a identidade da cidade foi determinante para a atmosfera do trabalho.

“Salvador tem uma história muito forte, uma identidade cultural que respira música em cada esquina. Gravar no Centro Histórico foi uma escolha muito especial porque aquele lugar carrega memória, beleza e uma energia artística enorme”, contou.

O cantor também destacou que a capital baiana não serviu apenas como cenário, mas contribuiu para a identidade do registro.

“Queríamos que esse novo volume tivesse uma identidade própria, e a cidade trouxe muito disso. Foi como deixar Salvador participar também da construção do disco”, acrescentou.

JotaPê compartilha dessa percepção. Segundo o artista, a diversidade cultural de Salvador dialoga diretamente com a proposta do Dominguinho, que aproxima diferentes gêneros e referências da música brasileira.

“A escolha de Salvador também dialoga com a própria proposta do Dominguinho, que é reunir diferentes referências da música brasileira. A cidade tem essa pluralidade muito forte, com uma riqueza rítmica e cultural que certamente contribuiu para a identidade desse segundo volume”, explicou.

O sotaque que não se cala

Com um repertório que transita entre diferentes gerações e estilos, o Dominguinho reúne releituras de sucessos da música brasileira, como “As Quatro Estações”, conhecida na voz de Sandy, e “Se Ela Dança Eu Danço”, de MC Leozinho, além de canções como “Deusa Minha” e “Dois Mundos”.

Essa mistura de ritmos também abre espaço para uma discussão sobre a valorização da música nordestina no cenário nacional. Embora o forró e o piseiro tenham ampliado sua presença nas plataformas digitais, nos festivais e nas grandes arenas, os artistas avaliam que a conquista de novos espaços ainda não significa o fim do preconceito contra os ritmos, os sotaques e a produção cultural do Nordeste.

João Gomes reconhece os avanços dos últimos anos, mas considera que o sotaque e as características regionais ainda são alvo de resistência em determinados espaços da indústria musical.

“Mas ainda existem preconceitos, inclusive com o nosso sotaque e com a maneira como a gente se expressa. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino e de levar minha origem comigo para onde eu for. Não quero que a gente precise mudar para ser aceito. Quero que o Brasil reconheça a beleza daquilo que somos”, declarou.

Para JotaPê, o crescimento da visibilidade precisa ser acompanhado de mudanças na distribuição de oportunidades e na maneira como os artistas são valorizados.

“Acredito que o mercado está mais aberto, mas não podemos confundir visibilidade com superação completa do preconceito. Ainda existem desigualdades na distribuição de oportunidades, na valorização dos artistas e na maneira como determinadas manifestações culturais são tratadas”, afirmou.

Mestrinho também defende que o reconhecimento atual seja acompanhado de uma valorização da história do gênero e dos músicos que contribuíram para sua consolidação.

“O sotaque, a sanfona, o piseiro, o forró e toda a nossa cultura não precisam de autorização para existir. São parte da identidade do Brasil. O que queremos é respeito, reconhecimento e oportunidades para que essa música continue crescendo”, defendeu.

Forró que atravessa estações

Mestrinho - Foto: Divulgação

A expansão do projeto também abre espaço para novas possibilidades nas festas populares. Entre elas está o São João de 2027, período em que o forró ganha ainda mais protagonismo no Nordeste e movimenta grandes celebrações em cidades baianas.

Questionados sobre a possibilidade de levar o Dominguinho para os festejos juninos do estado, os artistas demonstraram interesse, mas não confirmaram apresentações.

“A Bahia tem uma tradição junina linda, e seria uma alegria enorme levar o Dominguinho para essas festas. A gente gosta muito de estar perto do público e de viver essa conexão com as nossas raízes”, afirmou João Gomes.

Para Mestrinho, participar dessas celebrações seria uma maneira de reforçar a ligação do projeto com as tradições que inspiram sua sonoridade.

“O São João é praticamente a casa do forró! É um período muito importante para todos nós, e a Bahia tem festas juninas maravilhosas. Temos muita vontade de estar nesses encontros e levar essa música para diferentes cidades”, disse.

Apesar da importância das festas juninas, o trio também defende que o forró seja valorizado durante todo o ano. Para os artistas, o crescimento do gênero em diferentes circuitos musicais demonstra que sua relevância não deve ficar limitada ao calendário festivo.

“O forró não tem estação, é música para a vida inteira”, resumiu João Gomes.

JotaPê também destacou a necessidade de ampliar os espaços ocupados pelo gênero. “A sazonalidade nunca deveria limitar uma manifestação cultural tão rica”, pontuou.

Dominguinho pode chegar ao Carnaval de Salvador?

JotaPê - Foto: Divulgação

Se o São João representa uma conexão direta com as origens do projeto, o Carnaval de Salvador surge como outra possibilidade para o futuro do Dominguinho. Conhecida pela diversidade de ritmos que ocupam seus circuitos, a folia baiana poderia abrir espaço para uma experiência diferente na trajetória do trio.

Questionado sobre a possibilidade de reunir os três artistas em um trio elétrico, João Gomes não escondeu o entusiasmo com a ideia.

“Rapaz, seria uma experiência maravilhosa! Salvador tem um Carnaval que é referência para o mundo inteiro, e estar ali com esses dois parceiros seria uma alegria enorme. A música não precisa ter fronteiras, e a gente gosta muito de experimentar e viver novas experiências”, declarou.

Embora não tenha confirmado planos para a festa, o cantor deixou aberta a possibilidade de discutir uma futura participação.

“O Dominguinho tem essa liberdade de transitar por diferentes sonoridades. Se surgir uma oportunidade bonita, vamos conversar com muito carinho”, acrescentou.

Mestrinho também demonstrou interesse na proposta e destacou a admiração pela cultura musical baiana.

“Seria uma festa bonita demais! O Carnaval da Bahia tem uma energia muito própria, e a gente tem uma admiração enorme pela cultura musical baiana. O Dominguinho é um projeto que permite muitas possibilidades. Estamos sempre abertos a novos encontros e a levar nossa música para lugares diferentes”, destacou.

Além de uma eventual apresentação, os artistas acreditam que o forró tem potencial para ampliar sua presença no Carnaval, mesmo em uma festa tradicionalmente associada ao axé, ao samba-reggae e ao pagode.

“A música boa não tem obrigação de seguir uma fórmula. O forró tem ritmo, tem dança, tem alegria e tem uma capacidade enorme de fazer as pessoas cantarem juntas”, avaliou João Gomes.